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Медицина 2020-09-03T09:41:13+03:00
Українські Новини
МОЗ за керівництва Степанова значно більш готове до епідемії, ніж це було навесні, - експерт

МОЗ за керівництва Степанова значно більш готове до епідемії, ніж це було навесні, - експерт

Надежда Комендантова
Максим Степанов, Валентин Гладких
Максим Степанов. Фото: PR
Максим Степанов. Фото: PR

Медична система України під керівництвом міністра охорони здоров'я Максима Степанова наразі є більш готовою до повторної хвилі коронавірусу, ніж це було навесні цього року. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний експерт Валентин Гладких.

“У першу хвилю Україна увійшла геть неготовою - без засобів індивідуального захисту, без тестів, без бачення організаційних заходів та бодай якоїсь стратегії протидії епідемії. Найкраще, мабуть, ту ситуацію характеризує вираз перманентного переляку і розгубленості на обличчі тогочасної очільниці МОЗ пані Скалецької.На щастя, зусиллями лікарів та карантинним заходам Україна пройшла першу хвилю з мінімальними втратами”, - зазначив експерт.

Наразі, підкреслив Гладких, медична система є більш підготовленою до епідемії, а лікарі отримали великий досвід боротьби з коронавірусною хворобою.

“Наскільки можна зрозуміти з щоденних брифінгів міністра охорони здоров’я пана Степанова, вигляд і поведінка якого, на відміну пані Скалецької випромінює впевненість і компетентність, Україна значно краще готова протистояти небезпечній хворобі. Щодня робиться близько 20 тис. тестів; підготовлено 36 тис. лікарняних ліжок, біля 80% яких, за запевненнями міністра найближчим часом будуть обладнані "киснем". Також лікарі здобули неоціненний досвід, що також вселяє оптимізм. Між іншим, що також дуже важливо переглядаються зарплати медикам”, - вважає експерт.

Він також наголосив, що зміни відчутні не тільні у підготовці до боротьби з пандемією, а також в інших напрямках. Зокрема, у сфері трансплантології та вдосконалені медичної реформи.

“Можу відзначити лише зусилля МОЗ під керівництвом пана Степанова спрямовані на розвиток трансплантології - бо це майбутнє, яке настає вже сьогодні. Також, наскільки я знаю, переглядаються і вдосконалюються положення медичної реформи "від Супрун", з метою приведення їх до наявної соціально-економічної реальності України та фінансових можливостей наших співгромадян. Словом, наразі МОЗ нібито тримає ситуацію під контролем. Хочеться вірити, що втримає й надалі всупереч зухвалому небажанню багатьох наших співгромадян дотримуватися елементарних норм безпеки”, - підсумував Валентин Гладких.

 

 

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