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Прес-центр 2020-09-02T17:30:02+03:00
Українські Новини
3.09.20 10:00 Прес-конференція: "Проблеми в українській кіноіндустрії"

3.09.20 10:00 Прес-конференція: "Проблеми в українській кіноіндустрії"

Алина Заика
прес-конференція, Одеська кіностудія

3 вересня 2020 року, о 10:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" (м. Київ, вул. Еспланадна, 20) відбудеться прес-конференція на тему: "Проблеми в українській кіноіндустрії".

Організатори: ГО "Гільдія кінематографістів Одеси", ГО "Ми разом".

Під час події учасники окреслять проблеми сучасної української кіноіндустрії, опишуть ситуацію, що склалася довкола Одеської Кіностудії художніх фільмів та висловлять своє бачення щодо подолання негативних трендів в українському кіно.

Спікери:

  • Максим Фірсенко, голова ГО "Гільдія кінематографістів Одеси";
  • Дмитро Гроховский, заступник голови "Гільдія кінематографістів Одеси";
  • Наталія Мороцька, адвокат, представник ГО "Гільдія кінематографістів Одеси";
  • Віталій Плескач, ГО "Ми разом";
  • Ярослав Бондаренко, громадський активіст, блогер;
  • Олександр Голіздра, модератор.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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