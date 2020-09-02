4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року"

4 вересня 2020 року, у п’ятницю, о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" (м. Київ, вул. Еспланадна, 20) фахівці Українського Інституту Політики презентують безкоштовний програмний продукт "Калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року".

Даний Веб-додаток дозволяє розрахувати та змоделювати виборчі квоти, розподіл депутатських місць та інші результати виборчої компанії в різного рівня адміністративно-територіальних одиницях в умовах складної виборчої системи.

Калькулятор безумовно буде цікавий для кандидатів в депутати, спеціалістів з виборчого процесу, журналістів і пересічних громадян. Допоможе суспільству та учасникам виборчих процесів прийняти ефективні та відповідальні рішення. З калькулятором можна ознайомитися за посиланням - https://uiamp.org.ua/calculation/

Спікери:

Олександр Теплюк, політтехнолог, виконавчий директор УІП з виборчих технологій і політконсалтингу, голова ГО "Всеукраїнський оперативний виборчий Комітет";

політтехнолог, виконавчий директор УІП з виборчих технологій і політконсалтингу, голова ГО "Всеукраїнський оперативний виборчий Комітет"; Руслан Бортнік, політолог, директор УІП;

політолог, директор УІП; інші експерти та політтехнологи.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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