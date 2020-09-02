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02 вересня 2020, середа, 15:01 394
Економіка 2020-09-02T16:30:03+03:00
Українські Новини
Довгостроковий контракт дозволить істотно збільшити прибуток ОПЗ, - Олександр Горбуненко

Довгостроковий контракт дозволить істотно збільшити прибуток ОПЗ, - Олександр Горбуненко

Валерия Драгомирова
Одеський припортовий завод (ОПЗ). Фото: yuzhny.in.ua
Одеський припортовий завод (ОПЗ). Фото: yuzhny.in.ua

Висновок довгострокового давальницького контракту після проведення конкурсу АТ "Одеський припортовий завод" дозволить суттєво збільшити прибуток підприємства, оскільки відкриє нові можливості із закупівлі газу і реалізації готової продукції ОПЗ.

Про це у своїй авторській колонці для "Цензор.Нет" пише Олександр Горбуненко, керуючий партнер АГТ, яка зараз працює з ОПЗ стосовно давальницького контракту.


Давальницький контракт АГТ з ОПЗ був продовжений до кінця 2020 року, проте таке короткострокова угода накладає обмеження на роботу компанії.

Наприклад, відсутня можливість заздалегідь законтрактувати прямі імпортні поставки газу і зарезервувати потужності газотранспортної системи, що могло б знизити вартість сировини. Закрито і найбільш вигідні канали реалізації готової продукції.

"Якщо нам вдасться перемогти в новому конкурсі ОПЗ на поставку сировини, ми плануємо диверсифікувати шляхи закупівлі газу. Ми зможемо імпортувати ресурс за прямими довгостроковими договорами, купувати у виробників на внутрішньому ринку, а те, що залишиться купувати в спотовому режимі на українських і зарубіжних біржах і хабах", - поділився Горбуненко.

Компанія також планує вийти на прямих покупців і брати участь у великих зарубіжних тендерах, що принесе додатковий прибуток.

"Згідно з умовами контракту, представленого в рамках конкурсу з відбору давальця, половину маржі при реалізації готової продукції отримує сам завод. Отже, всі перераховані позитивні ефекти від дії довгострокового контракту дозволять істотно збільшити прибуток підприємства", - додав керівник АГТ.

Відзначимо, що за рік після відновлення роботи в серпні минулого року ОПЗ переробив 655,6 млн куб. м природного газу, з яких було вироблено 796,2 тис. тонн карбаміду і 90,3 тис. тонн аміаку.

ПАТ "Одеський припортовий завод" - одне з найбільших підприємств хімічної галузі України, воно спеціалізується на виробництві мінеральних добрив. Знаходиться під управлінням ФДМУ і входить до переліку підприємств, що підлягають приватизації.

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