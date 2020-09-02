Довгостроковий контракт дозволить істотно збільшити прибуток ОПЗ, - Олександр Горбуненко

Висновок довгострокового давальницького контракту після проведення конкурсу АТ "Одеський припортовий завод" дозволить суттєво збільшити прибуток підприємства, оскільки відкриє нові можливості із закупівлі газу і реалізації готової продукції ОПЗ.

Про це у своїй авторській колонці для "Цензор.Нет" пише Олександр Горбуненко, керуючий партнер АГТ, яка зараз працює з ОПЗ стосовно давальницького контракту.



Давальницький контракт АГТ з ОПЗ був продовжений до кінця 2020 року, проте таке короткострокова угода накладає обмеження на роботу компанії.



Наприклад, відсутня можливість заздалегідь законтрактувати прямі імпортні поставки газу і зарезервувати потужності газотранспортної системи, що могло б знизити вартість сировини. Закрито і найбільш вигідні канали реалізації готової продукції.



"Якщо нам вдасться перемогти в новому конкурсі ОПЗ на поставку сировини, ми плануємо диверсифікувати шляхи закупівлі газу. Ми зможемо імпортувати ресурс за прямими довгостроковими договорами, купувати у виробників на внутрішньому ринку, а те, що залишиться купувати в спотовому режимі на українських і зарубіжних біржах і хабах", - поділився Горбуненко.



Компанія також планує вийти на прямих покупців і брати участь у великих зарубіжних тендерах, що принесе додатковий прибуток.



"Згідно з умовами контракту, представленого в рамках конкурсу з відбору давальця, половину маржі при реалізації готової продукції отримує сам завод. Отже, всі перераховані позитивні ефекти від дії довгострокового контракту дозволять істотно збільшити прибуток підприємства", - додав керівник АГТ.



Відзначимо, що за рік після відновлення роботи в серпні минулого року ОПЗ переробив 655,6 млн куб. м природного газу, з яких було вироблено 796,2 тис. тонн карбаміду і 90,3 тис. тонн аміаку.



ПАТ "Одеський припортовий завод" - одне з найбільших підприємств хімічної галузі України, воно спеціалізується на виробництві мінеральних добрив. Знаходиться під управлінням ФДМУ і входить до переліку підприємств, що підлягають приватизації.

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