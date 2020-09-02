Небажання "Голосу" об’єднуватися з демократичними силами може повернути в Україну "руській мір", – Ємець

Небажання партії Святослава Вакарчука об’єднуватися з національно-патріотичними силами і координувати з ними свої дії на місцевих виборах може повернути в Україні вплив "руського міра". Про це в інтерв’ю інтернет-виданню "Главком" заявив колишній народний депутат Верховної Ради Леонід Ємець.

"Після заяви керівника "Голосу" (Кіри Рудик – "ред".) про те, що у нас головний ворог – Петро Порошенко і "ЄС", я зрозумів, що "Голос" ні з ким об’єднуватися явно не планує", – наголосив політик.

Він нагадав, що якби в 2019 році на парламентських виборах в Києві "Голос", "Європейська солідарність" та окремі політики домовилися про співпрацю, то в столиці "Слуги народу" не змогли б виграти на кількох округах.

За його словами, така позиція партії "Голос" може привести до того, що "на наступних виборах "руський мір" отримає перевагу, частина суспільства цього не прийме і це закінчиться реальним розколом України". Тому, на думку Леоніда Ємця, зараз "не той час, коли ми маємо гратися в якісь персональні історії".

Також політик вважає, що непоступливість "Голосу" може привести до поразки демократичних сил на місцевих виборах у Києві, чого не можна допустити. "Київ – це стратегічна висота з двома мільйонами виборців. Це столиця, яка важлива для визначення, куди далі рухатиметься, наша країна. Ні для кого не є секретом, що по Києву під різними брендами, але за російські гроші, йде ряд команд, які фінансують начебто місцеві забудовники. А столиця архіважлива як частина політичного життя, тому віддавати столицю "руському міру" не можна нізащо", – заявив Леонід Ємець.

Екс-депутат переконаний, що завдання патріотичних партій єдине – "сильна, незалежна, європейська українська держава". "І на сьогодні це все концентрується в єдиному простому завданні – не дати "руському міру" знищити нашу країну. І от в цьому форматі я закликаю всіх об’єднуватися в одну команду", – наголосив він в інтерв’ю.

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