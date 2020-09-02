підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Небажання "Голосу" об’єднуватися з демократичними силами може повернути в Україну "руській мір", – Ємець
02 вересня 2020, середа, 13:59 334
Політика 2020-09-02T14:30:02+03:00
Українські Новини
Небажання "Голосу" об’єднуватися з демократичними силами може повернути в Україну "руській мір", – Ємець

Небажання "Голосу" об’єднуватися з демократичними силами може повернути в Україну "руській мір", – Ємець

Ольга Фандорина
партія
Леонид Емец. Фото: Facebook/Леонід Ємець
Леонид Емец. Фото: Facebook/Леонід Ємець

Небажання партії Святослава Вакарчука об’єднуватися з національно-патріотичними силами і координувати з ними свої дії на місцевих виборах може повернути в Україні вплив "руського міра". Про це в інтерв’ю інтернет-виданню "Главком" заявив колишній народний депутат Верховної Ради Леонід Ємець.

"Після заяви керівника "Голосу" (Кіри Рудик – "ред".) про те, що у нас головний ворог – Петро Порошенко і "ЄС", я зрозумів, що "Голос" ні з ким об’єднуватися явно не планує", – наголосив політик.

Він нагадав, що якби в 2019 році на парламентських виборах в Києві "Голос", "Європейська солідарність" та окремі політики домовилися про співпрацю, то в столиці "Слуги народу" не змогли б виграти на кількох округах.

За його словами, така позиція партії "Голос" може привести до того, що "на наступних виборах "руський мір" отримає перевагу, частина суспільства цього не прийме і це закінчиться реальним розколом України". Тому, на думку Леоніда Ємця, зараз "не той час, коли ми маємо гратися в якісь персональні історії".

Також політик вважає, що непоступливість "Голосу" може привести до поразки демократичних сил на місцевих виборах у Києві, чого не можна допустити. "Київ – це стратегічна висота з двома мільйонами виборців. Це столиця, яка важлива для визначення, куди далі рухатиметься, наша країна. Ні для кого не є секретом, що по Києву під різними брендами, але за російські гроші, йде ряд команд, які фінансують начебто місцеві забудовники. А столиця архіважлива як частина політичного життя, тому віддавати столицю "руському міру" не можна нізащо", – заявив Леонід Ємець.

Екс-депутат переконаний, що завдання патріотичних партій єдине – "сильна, незалежна, європейська українська держава". "І на сьогодні це все концентрується в єдиному простому завданні – не дати "руському міру" знищити нашу країну. І от в цьому форматі я закликаю всіх об’єднуватися в одну команду", – наголосив він в інтерв’ю.

Більше новин про: партія "Голос" Євросолідарність Леонід Ємець Кіра Рудик

Сьогодні починається суд над тещею Притули...
"Євросолідарність" виграє вибори до Київради і бу...
Екс-нардеп Ємець назвав російську "мовою тварин"...
Вакарчук більше не очолює партію "Голос"...
В Україні чергові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу
Реорганізація райадміністрацій, ТСК і зміни до бюджету: чим займеться Рада в середу
Новини
Довгостроковий контракт дозволить істотно збільшити прибуток ОПЗ, - Олександр Горбуненко 15:01
Показник тестування в Києві становить 210 тестів на 100 тис. осіб, – Кличко 14:46
Ігор Смешко очолить список партії "Сила і Честь" до Київради 14:44
В Ірпені у породіллі виявили коронавірус: пологовий будинок закрили на карантин 14:26
У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни, - Зеленський про Лероса 14:14
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Павло Вовк висловив упевненість, що суддям вдасться відстояти незалежність судової системи 18:43
більше новин
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри 16:58
більше новин
За 8 місяців держбюджет недоотримав майже 20 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok