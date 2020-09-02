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02 вересня 2020, середа, 13:46 144
Суспільство 2020-09-02T14:45:01+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, як у школах Києва розпочали освітній процес

Кличко розповів, як у школах Києва розпочали освітній процес

Сергій Паламаренко
Віталій Кличко, Мер Києва, 1 вересня, київські школи
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 427 із 428 комунальних шкіл Києва розпочали освітній процес.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Ми ретельно готувалися до початку нового навчального року. Вивчали, зокрема, і досвід інших країн. Як ви знаєте, та ж Данія чи Німеччина відновили навчання навіть у травні – до літніх канікул. Днями до навчального процесу повернулися учні Британії та Італії, багатьох інших країн, де ситуація з поширенням вірусу навіть гірша за нашу. Також Європейське бюро ВООЗ заявило, що повне закриття середніх навчальних закладів при пандемії має бути крайнім заходом і лише у виняткових випадках. Тому 427 комунальних освітніх закладів столиці розпочали 1 вересня освітній процес. Одна школа поки працюватиме на дистанційному навчанні через захворювання на коронавірус серед вчителів", – сказав Кличко.

Усього за парти у столиці сіли майже 300 тис. школярів. Понад 30 тис. із них – першокласники.

"Усі навчальні заклади працюють за чітким регламентом. І також мають інструкції на випадок виявлення хворого на коронавірус. Усім дітям та педагогам щоранку, перед заняттями, вимірюють температуру. А класи на перервах провітрюють. У приміщеннях здійснюють дезінфекцію. Хочу зазначити: всi школи забезпечені дезінфекторами та засобами індивідуального захисту. Місто виділило для безпечної роботи закладів освіти понад 30 млн гривень", – наголосив Віталій Кличко. 

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