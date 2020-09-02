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02 вересня 2020, середа, 12:43 372
Вибори 2020-09-02T13:15:01+03:00
Українські Новини
Кучеренко має найбільше шансів пройти в другий тур виборів з Кличком - експерт

Кучеренко має найбільше шансів пройти в другий тур виборів з Кличком - експерт

Ольга Фандорина
Олексій Кучеренко, Вибори мера Києва
Алексей Кучеренко. Фото: Фейсбук/Алексей Кучеренко
Алексей Кучеренко. Фото: Фейсбук/Алексей Кучеренко

Вийти до другого туру виборів мера Києва і гідно протистояти чинному столичному голові Кличку здатен лише Олексій Кучеренко. Таку думку в ефірі 4 КАНАЛу висловив кандидат політичних наук Ігор Петренко. На його думку, тільки претендент від “Батьківщини” має відповідний досвід. Він нагадав, що Олексій Кучеренко був міністром ЖКГ і головою Запорізької ОДА, а це ті посади, які корелюються з зобов’язаннями, що покладені на мера міста.

“Питання тренду, який зараз є - це професіоналізм. Молоді нові обличчя - звичайно, добре, але потрібні професіонали. У Кличка гарні інтенції, бажання щось досягти, але не вистачає професіоналізму. Тому Кучеренко і є його головним конкурентом”, - наголосив Петренко.

Також політичний експерт торкнувся і теми професіоналізму інших кандидатів на посаду столичного голови. Він пояснив, що, наприклад, Андрій Пальчевський зараз створює, скоріше, Інтернет-партію. Тобто віртуальну. І бере на озброєння той підхід, який реалізовували у “Слузі народу” - шалену критику опонентів.  

"На початку на хайпі Пальчевський робив собі рейтинг, підтримуючи Зеленського. А зараз, відповідно, його критикуючи", - резюмував Ігор Петренко.    

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