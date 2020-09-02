Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада.

Про це співорганізатори заявили на прес-конференції, що пройшла 1 вересня в Університеті культури.

"28 листопада в Національному палаці мистецтв "Україна" пройде церемонія нагородження кращих виконавців країни, які створюють унікальну сучасну музику, тих, хто зміцнює нашу духовність, розвиває культуру і популяризує Україну в світі" - зазначив автор ідеї, меценат, генеральний продюсер, власник торгової марки "Українська пісня року" Михайло Поплавський. Головна місія, продовжив він, це відкриття нових імен, підтримка молодих сучасних виконавців, яким так необхідне визнання їхньої творчості, щоб не згасла Божа іскра таланту. Саме вони – майбутнє нашої музики і української нації.

Також на головній сцені країни відзначать топових артистів, поетів та композиторів українських пісень.

Лауреатами премії стануть виконавці різних жанрів, стилів та поколінь. Єдина і незмінна умова - пісня повинна звучати українською мовою.

"Ніколи не цурайтеся свого коріння. Робіть свою справу на своїй землі і не шукайте кращої долі десь за океанами. Ми маємо свою автентичність, національність і своє обличчя,- зазначив Олег Винник. – Для мене важливо, щоб "Українська пісня року" знайшла своїх виконавців, які заслуговують поваги і визнання. Українська пісня – безцінне надбання, котре залишиться майбутнім поколінням. Ми прагнемо показати талановитих українських артистів і хочемо, щоб нашу найспівочішу країну знали у всьому світі".

Минулорічна церемонія нагородження вразила масштабністю та креативними постановками.

Цього року співорганізатори пообіцяли неменше здивувати глядачів оригінальністю, неординарним відтворенням кожного номеру. Акцент буде зроблено на модерновості, технологічності, сучасній картинці, що гармонійно поєднуватиметься зі змістом композицій.

Нагадаємо, проєкт Михайла Поплавського "Українська пісня року", який покликаний відзначити авторів та виконавців українських пісень, був створений у 2004 році, і спочатку мав назву "Наша Пісня". Окрім того, телемарафон "Пісня об’єднує нас", що проходила у рамкам проєкту, увійшов у світову Книгу рекордів Гіннеса, як найтриваліший пісенний телемарафон у прямому ефірі – упродовж 110 годин без перерви на новини і рекламу.

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