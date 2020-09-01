Ексмер Дніпра Іван Куліченко йде на вибори з "Нашим краєм"

Іван Куліченко, мер Дніпропетровська у 2000-2014 рр., йде на місцеві вибори разом з партією "Наш край". Про це експрезидент Асоціації міст України повідомив сьогодні під час прес-конференції 1 вересня.

За словами Івана Куліченка, сьогодні розвиток професійного місцевого самоврядування є запорукою відновлення економічного та ресурсного потенціалу країни. Він також зазначив, що "Наш край" знаходиться у ТОП-3 партій, представлених у місцевих органах влади.

"Там багато моїх колег і на сьогодні "Наш край" – це політична сила, яка займає 3-е місце в Україні з представництва в органах місцевого самоврядування. У цій силі є досвід, молодість та зухвалість, щоб рухати важливі процеси як в Дніпрі, так і Україні. Ми не хочемо когось критикувати та щось вимагати. Ми хочемо пропонувати та робити це разом", – заявив Іван Куліченко.

Куліченко також закликав прихильників та однодумців приєднатися до "Нашому краю". За його словами, в команді чекають професіоналів, здатних запустити економіку громад.

Як заявив народний депутат Андрій Деркач, який був присутній на пресконференції, головною перевагою "Нашого краю" перед іншими політичним силами є незалежність від представників великого капіталу та орієнтованість на професійні кадри.

"У чому перевага "Нашого краю"? За нами не стоять олігархи, у нас немає ніяких прив'язок і зобов'язань. Система нашої партії будується за стільниковим принципом. Це означає, що за конкретні ділянки відповідають конкретні люди з конкретними депутатами, несучи за це відповідальність. Ми не передбачаємо наявність будь-яких вождів. Наша позиція – реалізація програм, контроль за формуванням та витрачанням бюджету, а також залучення якомога більшої кількості професіоналів в органах виконавчої та місцевої влади", – додав політик.

Як повідомлялося раніше, на місцевих виборах 2015 року партія "Наш край" отримала 4640 депутатських місць. За даними Комітету виборців України, "Наш край" став найрезультативнішою партією по співвідношенню обраних депутатів до зареєстрованим кандидатам, набравши 32,3%.

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