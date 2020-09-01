підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 вересня 2020, вівторок, 17:57 282
Політика 2020-09-01T18:15:01+03:00
Українські Новини
Ексмер Дніпра Іван Куліченко йде на вибори з "Нашим краєм"

Ексмер Дніпра Іван Куліченко йде на вибори з "Нашим краєм"

Валерия Драгомирова

Іван Куліченко, мер Дніпропетровська у 2000-2014 рр., йде на місцеві вибори разом з партією "Наш край". Про це експрезидент Асоціації міст України повідомив сьогодні під час прес-конференції 1 вересня.

За словами Івана Куліченка, сьогодні розвиток професійного місцевого самоврядування є запорукою відновлення економічного та ресурсного потенціалу країни. Він також зазначив, що "Наш край" знаходиться у ТОП-3 партій, представлених у місцевих органах влади.

"Там багато моїх колег і на сьогодні "Наш край" – це політична сила, яка займає 3-е місце в Україні з представництва в органах місцевого самоврядування. У цій силі є досвід, молодість та зухвалість, щоб рухати важливі процеси як в Дніпрі, так і Україні. Ми не хочемо когось критикувати та щось вимагати. Ми хочемо пропонувати та робити це разом", – заявив Іван Куліченко.

Куліченко також закликав прихильників та однодумців приєднатися до "Нашому краю". За його словами, в команді чекають професіоналів, здатних запустити економіку громад.

Як заявив народний депутат Андрій Деркач, який був присутній на пресконференції, головною перевагою "Нашого краю" перед іншими політичним силами є незалежність від представників великого капіталу та орієнтованість на професійні кадри.

"У чому перевага "Нашого краю"? За нами не стоять олігархи, у нас немає ніяких прив'язок і зобов'язань. Система нашої партії будується за стільниковим принципом. Це означає, що за конкретні ділянки відповідають конкретні люди з конкретними депутатами, несучи за це відповідальність. Ми не передбачаємо наявність будь-яких вождів. Наша позиція – реалізація програм, контроль за формуванням та витрачанням бюджету, а також залучення якомога більшої кількості професіоналів в органах виконавчої та місцевої влади", – додав політик.

Як повідомлялося раніше, на місцевих виборах 2015 року партія "Наш край" отримала 4640 депутатських місць. За даними Комітету виборців України, "Наш край" став найрезультативнішою партією по співвідношенню обраних депутатів до зареєстрованим кандидатам, набравши 32,3%.

Більше новин про:

Шмигаль прогнозує подальше продовження карантину
Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві
Новини
Павло Вовк висловив упевненість, що суддям вдасться відстояти незалежність судової системи 18:43
Білоруси почали частіше їздити в Україну після президентських виборів 18:16
Гривня на міжбанку знизилася до 27,62 UAH/USD 18:12
Україна очікує поставки 665 тис. доз вакцин проти грипу 18:06
Ексмер Дніпра Іван Куліченко йде на вибори з "Нашим краєм" 17:57
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова 13:13
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
більше новин
Відсьогодні батькам новонароджених почнуть виплачувати монетизацію "пакета малюка"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok