У Команді Кличка повідомили, що до нового навчального року відремонтовано кожний 3-й кабінет для першокласників

У Команді Кличка повідомили, що до нового навчального року відремонтовано кожний 3-й кабінет для першокласникі

1 вересня за парти у Києві сіли більше 30 тисяч першокласників, які навчатимуться за програмою Нової Української Школи (НУШ). Про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Для створення освітнього простору НУШ придбано одномісні парти, сучасні меблі, комп`ютерну техніку з мультимедійним контентом, дидактичні матеріали, проведено ремонт класних кімнат, на що з бюджету столиці передбачили 276,7 млн грн. До нового навчального року відремонтовано кожний 3-й кабінет для першокласників. Загалом у столиці на підготовку до нового навчального року виділено більше 3 мільярдів гривень.

"Попри карантинні обмеження ми традиційно готувалися до початку нового навчального року і за цей час оновили чимало столичних шкіл. У кожній 13-й школі ми відремонтували фасад; провели капітальний ремонт інженерних мереж у кожному 9-му закладі загальної середньої освіти; у кожній 8-ій школі – замінили вікна на енергозберігаючі", – розповів в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що новий 2020-2021 навчальний рік для 429 закладів загальної середньої освіти (понад 310 тисяч учнів) розпочинається в особливих умовах із дотриманням протиепідемічних правил. Майже на 28 мільйонів гривень уже закуплено дезінфікуючі та мийні засоби для проведення санітарно-гігієнічної обробки приміщень і щоденного прибирання, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.

Мер Києва Віталій Кличко 1 вересня відвідав школу №234 у Дніпровському районі Києва та перевірив, як розпочалися заняття та чи дотримуються в освітніх закладах протиепідемічних правил. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. А також показав коротке відео зі школи.

Він зазначив, що згідно з правилами, вхід до школи дозволений тільки у захисній масці. Маски учні можуть не одягати тільки на уроках. А під час пересування приміщеннями школи всі мають бути в масках. Виключення - учні 1-4 класів. Для них маски необов’язкові.

Мер зайшов на урок до першокласників та привітав їх із першим днем у школі. І навідався в один зі старших класів.

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