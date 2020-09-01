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01 вересня 2020, вівторок, 16:38 146
Фінанси 2020-09-01T16:38:52+03:00
Українські Новини
Мінфін та Держмитслужба розпочинають оцінку кваліфікації та доброчесності митників

Мінфін та Держмитслужба розпочинають оцінку кваліфікації та доброчесності митників

Сергій Паламаренко
Доброчесність, Мінфін України, Державна митна служба України, Атестація, Юрій Драганчук, Кваліфікація
Юрій Драганчук. Фото: taxlink.ua
Юрій Драганчук. Фото: taxlink.ua

Міністерство фінансів України разом з Державною митною службою за підтримки міжнародних партнерів США та ЄС запускають експериментальний проект щодо оцінки кваліфікації та доброчесності посадових осіб митних органів.

Про це розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук в інтерв’ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, таку атестацію буде проходити весь особовий склад митниці та всі керівники.

Успішне проходження кожною посадовою особою оцінювання кваліфікації та доброчесності буде обов’язковою умовою для подальшої роботи в Держмитслужбі. Проект започатковано в рамках реформи щодо переходу до роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи. Перші оцінювання планується розпочати вже у вересні.

Процедура оцінювання передбачатиме тестування на знання митного законодавства, на загальні здібності, уміння та навички. За умови успішного проходження тестування з посадовою особою буде проводитися співбесіда.

"Ми домовилися, що з метою проведення співбесіди з оцінки доброчесності посадових осіб митних органів принаймні на перших порах буде надана підтримка в рамках відповідної технічної допомоги американськими експертами, які мають практичний досвід з цих питань і проводили такі співбесіди в інших державних органах України", - розповів Драганчук.

При оцінці доброчесності увагу буде звернено на відповідність відомостей про витрати і майно посадової особи та її близьких осіб задекларованим доходам; відповідність способу (рівня) життя посадової особи та її близьких осіб задекларованим доходам тощо.

Крім того, посадовці митниці отримають можливість пройти позачергову перевірку у разі необхідності. "Наприклад, ті посадовці, щодо яких лунають закиди та звинувачення щодо їх професійної діяльності, можуть за власною ініціативою довести їх безпідставність перед комісією з оцінки доброчесності. Оскільки, на жаль, є непоодинокі випадки, коли такі звинувачення є необґрунтованими, базуються на припущеннях, не підкріплених жодними юридичними фактами", - пояснив Юрій Драганчук.

До складу комісій, які проводитимуть оцінку кваліфікації та доброчесності, планується залучити представників Мінфіну, Держмитслужби, Національного агентства України з питань державної служби (НАДС), Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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