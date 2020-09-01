Мінфін та Держмитслужба розпочинають оцінку кваліфікації та доброчесності митників

Міністерство фінансів України разом з Державною митною службою за підтримки міжнародних партнерів США та ЄС запускають експериментальний проект щодо оцінки кваліфікації та доброчесності посадових осіб митних органів.

Про це розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук в інтерв’ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, таку атестацію буде проходити весь особовий склад митниці та всі керівники.

Успішне проходження кожною посадовою особою оцінювання кваліфікації та доброчесності буде обов’язковою умовою для подальшої роботи в Держмитслужбі. Проект започатковано в рамках реформи щодо переходу до роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи. Перші оцінювання планується розпочати вже у вересні.

Процедура оцінювання передбачатиме тестування на знання митного законодавства, на загальні здібності, уміння та навички. За умови успішного проходження тестування з посадовою особою буде проводитися співбесіда.

"Ми домовилися, що з метою проведення співбесіди з оцінки доброчесності посадових осіб митних органів принаймні на перших порах буде надана підтримка в рамках відповідної технічної допомоги американськими експертами, які мають практичний досвід з цих питань і проводили такі співбесіди в інших державних органах України", - розповів Драганчук.

При оцінці доброчесності увагу буде звернено на відповідність відомостей про витрати і майно посадової особи та її близьких осіб задекларованим доходам; відповідність способу (рівня) життя посадової особи та її близьких осіб задекларованим доходам тощо.

Крім того, посадовці митниці отримають можливість пройти позачергову перевірку у разі необхідності. "Наприклад, ті посадовці, щодо яких лунають закиди та звинувачення щодо їх професійної діяльності, можуть за власною ініціативою довести їх безпідставність перед комісією з оцінки доброчесності. Оскільки, на жаль, є непоодинокі випадки, коли такі звинувачення є необґрунтованими, базуються на припущеннях, не підкріплених жодними юридичними фактами", - пояснив Юрій Драганчук.

До складу комісій, які проводитимуть оцінку кваліфікації та доброчесності, планується залучити представників Мінфіну, Держмитслужби, Національного агентства України з питань державної служби (НАДС), Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

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