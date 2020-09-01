Проти скандального судді Підпалого відкрили дисциплінарне провадження

Вища рада правосуддя (ВРП) відкрила дисциплінарне провадження щодо судді Печерського районного суду м. Києва В'ячеслава Підпалого.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному веб-сайті ВРП.

Згідно з текстом постанови Вищої ради правосуддя, таке рішення було прийнято за результатами попередньої перевірки відомостей, що викладені у скаргах Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) "Тимірязєвська резиденція" на поведінку судді Підпалого.

В результаті перевірки підтвердилися викладені ОСББ обвинувачення на адресу судді Підпалого, в тому, що він безпідставно затягував розгляд справи за позовом ОСББ проти одного з громадян про демонтаж прибудови.

"У своїх скаргах заявник зазначив, що провадження у зазначеній справі було відкрито рішенням судді Підпалого ще 25 травня 2017 року, і станом на день подачі скарги, жодного судового засідання у справі проведено не було (усі призначені засідання, незважаючи на прибуття сторін у суд в призначений час, переносилися суддею з різних причин на інші дати), ніж, на думку скаржника, порушено його право на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку. Заявник також посилався на невчинення суддею Підпалим ніяких дій для розгляду поданої ним заяви про забезпечення вказаного позову, отриманої судом 2 травня 2018 року", - вказано в рішенні ВРП.

Відкрите дисциплінарне провадження щодо судді Підапалого було об'єднано з іншим дисциплінарним провадженням щодо Підпалого від 9 квітня 2019 року.

Нагадаємо, суддю Печерського райсуду Києва В'ячеслава Підпалого вже не в перший раз звинувачують у прийнятті сумнівних з точки зору правосудності рішень. Буквально 20 серпня суддя Підпалий виніс рішення у цивільній суперечці про угоду позики, яким зобов'язав відповідача виплатити позивачу понад 56 млн гривень (майже 51,6 млн гривень самого боргу за позикою, 4,9 млн гривень відсотків та ще 8 тис. гривень судового збору).

При цьому суддя Підпалий проігнорував факт підробки підпису відповідача угоди про позику, який підтверджений відразу 3 експертизами. Зокрема, факт підробки підпису підтвердили: Міністерство внутрішніх справ (Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр), Служба безпеки України (Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз) та Міністерство юстиції (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз).

Раніше суддя Підпалий потрапив в скандал з великим "приватівським" кейсом, зобов'язавши державний Приватбанк компенсувати 6 офшорним компаніям гроші, які в 2012-2014 роках вони розмістили на рахунках кіпрської філії банку, а також відсотки, які повинні були нараховуватися за умовами депозитних договорів.

Також саме Підпалий ухвалив дозволити Генеральній прокуратурі отримувати інформації про телефонні трафіки 2 відомих журналісток: Наталії Седлецької з програми "Схеми" і Христини Бердинських з видання "Новое время". Генпрокуратура в 2018 році шукала докази того, що директор НАБУ Артем Ситник нібито відкрив таємницю слідства цим журналісткам, розповівши про деталі розслідування незаконного збагачення екс-прокурора АТО Костянтина Кулика.

Європейський суд з прав людини визнав, що цей вердикт може мати незворотній негативний ефект і зобов'язав утриматися від отримання цих даних.

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