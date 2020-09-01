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01 вересня 2020, вівторок, 13:13 585
Політика 2020-09-01T13:30:02+03:00
Українські Новини
Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Вен

Офіс Генпрокурора вивчить ситуацію навколо виробника дитячого харчування "Малятко" в найкоротші терміни, - Венедіктова

Тетяна Зотова
Еконія
Офис Генерального прокурова Украины. Фото: ГПУ
Офис Генерального прокурова Украины. Фото: ГПУ

Офіс Генпрокурора вивчить стан розслідування кримінального провадження відносно виробника дитячого харчування та подбає, щоб усі слідчі дії відбувалися в рамках закону. Про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова  під час зустрічі із засновницею компанії "Еконія" Іриною Варагаш (компанія - виробник дитячого харчування ТМ "Малятко").

"Це провадження буде заслухано в найкоротші строки, зокрема, щодо наявності ознак рейдерського захоплення підприємства. Ми маємо об’єктивно дослідити ситуацію та подбати, щоб всі слідчі дії відбувалися в рамках закону, а підприємство могло безперешкодно здійснювати свою діяльність. Наше завдання в кожному подібному випадку забезпечити повне всебічне розслідування і, водночас, не допустити фактів тиску на бізнес", - цитує слова Ірини Венедіктової прес-служба Офісу Генерального прокурора.

У свою чергу, як зазначили у прес-службі "Еконії", власниця компанії наголосила: "Ця зустріч дуже важлива для нашої компанії,  оскільки сьогодні є очевидним, що те кримінальне розслідування, в межах якої відбувається атака на "Еконію", є вигаданим, а самої події злочину, яка розслідується, ніколи не існувало".

Адвокат компанії Лана Сінічкіна підтвердила, що на сьогодні є усі докази і факти щодо фальсифікації показів, на яких ґрунтується це провадження, нажаль слідчі це ігнорують. 

"У нас є всі підстави вважати, що слідчі дії розслідуються виключно в інтересах рейдерів, на показах самих рейдерів та їх оточення. Саме така упередженість слідчого органу  і змушує компанію звертатися до Офісу Генеральної прокуратури із проханням застосувати відповідні процесуальні заходи щодо цього процесуального розслідування", - заявила адвокат.

Під час зустрічі Ірина Венедіктова підтвердила, що зараз ситуацією займається новостворений в Офісі Генерального прокурора Департамент кримінально-правової політики та захисту інвестицій.

Довідка: компанія "Еконія" неодноразово заявляла про декілька рейдерських атак на неї, причому із залученням представників правоохоронних органів, які діють на боці рейдерів і заводять фальсифіковані справи. У цій ситуації компанію підтримали численні бізнес-асоціації та спілки.

Сімейний бізнес з виробництва питної води та дитячого харчування "Малятко" заснований Іриною Варагаш та її чоловіком у 1996 році, відтоді компанія стала одним з лідерів ринку, постачає продукцію до  Євросоюзу, Білорусі, Молдови, Саудівської Аравії тощо. "Еконія" у зв’язку із останніми обшуками отримала збитки щонайменше на 1,4 млн грн.

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