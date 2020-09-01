Органи влади, причетні до арешту акцій "Мотор Січ" намагаються уникнути відповідальності, - Карасьов

Повернення Антимонопольним комітетом заявки на покупку групою українських та іноземних інвесторів акцій ПАТ "Мотор Січ" активно обговорюється в експертному співтоваристві. Інформацію про цей факт прес-служба групи DCH оприлюднила на офіційному сайті. Як відомо, DCH звернулася до АМКУ за дозволом на концентрацію 4 серпня, одночасно зі своїми партнерами, китайськими інвесторами з Skyrizon.

Діяльність ПАТ "Мотор Січ" в даний час заблокована через арешт акцій, ініційованого в 2016 р СБУ за статтею "диверсія". Підприємство не модернізується, більше 30% працівників звільнилися, фінансові показники стрімко погіршуються. Акціонери "Мотор Січі" на даний час оскаржують цей арешт, оскільки він порушує їх права - 3 роки не скликаються збори акціонерів, немає можливості брати участь в управлінні АТ, дивіденди не виплачуються. Зокрема, на кожному засіданні їх юристи клопочуть про виклик до суду представників АМКУ, СБУ, Кабміну, Офісу Президента, але поки судді системно відхиляють ці прохання, не бачачи в справі державних інтересів.

"Відмовки і відписки, тягнути час, не порушуючи закону, - це останній шанс для функціонерів АМКУ уникнути проблем. Якщо арешт "розвалиться" в суді, то кримінальну справа про диверсію розгорнеться протитих, хто почали цю історію - органів і їхніх покровителів. Тобто якщо АМКУ дасть слабину, кримінальні справи можуть обернутися проти того ж СБУ, протитих, хто наклали арешт - суддів, які теж були виконавцями схеми трирічного блокування акцій і краху "Мотор Січ", - прокоментував ситуацію відомий політолог Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій.

Експерт вважає абсурдними спроби АМКУ мотивувати повернення документів необхідністю проаналізувати ситуацію на не пов'язаних з авіабудуванням товарних ринках, де DCH і "Мотор Січ", що ведуть операції. Так, функціонери Комітету цікавляться долею працюючих в структурі обох сторін рядових медустанов, ринкова частка яких мізерно мала і які ні за яких обставин не може стати причиною підвищення рівня економічної концентрації на ринку медичних послуг. Крім того, відомство робить запит на інформацію щодо фінансових компаній орбіти "Мотор Січ" і DCH, які не мають загального товарного ринку.

І, нарешті, АМКУ вимагає інформації про те, чи може завод ХТЗ, що входить до групи DCH використовувати для своїх тракторів в якості підвісного обладнання непрофільну продукцію виробництва ПАТ "Мотор Січ".

"Чи можуть агротехнічні вироби ПАТ "Мотор Січ" (картоплесаджалки, картоплекопалки, борони, плуги, культиватори, косарка роторна навісна) використовуватися як підвісне (додаткове) обладнання для тракторів виробництва ПАТ "ХТЗ" ?", - йдеться в листі-запиті АМКУ.

Вадим Карасьов упевнений, що не пов'язані з предметом заявки DCH і авіабудуванням питання задаються навмисно. І сумно жартує: "В АМКУ, мабуть, думають, то колись трактор ХТЗ з газотурбінним двигуном від "Мотор Січ" пролетить над урядовим кварталом і скине туди гуманітарний вантаж з бинтами та ліками" від голови", - сумно жартує він про українську інвестиційної реальності. Експерт переконаний, що в Антимонопольному комітеті будуть тягнути час до останнього, поки це можна робити хоча б дотримуючись видимість законності.

"Не може АМКУ просто так здатися, визнати помилку - це буде "явка з повинною" для дуже багатьох учасників схеми захоплення і блокування "Мотор Січ". Адже Антимонопольний комітет насправді аж ніяк не незалежне відомство ... Але скільки б мотузочці не витися, кому-то - і на рівні виконавців, і на рівні керівництва - один раз доведеться відповісти за диверсію і зраду. Але не за надумані справи по лінії СБУ, а за реальний крах "Мотор Січі" та втрату Україною цілої галузі авіабудування!", - прогнозує експерт.

Раніше при розгляді справи про зняття арешту з акцій "Мотор Січ" в Київському апеляційному суді адвокати компаній-акціонерів заявили про політичне підґрунтя блокування діяльності підприємства і кваліфікували дії влади як державне рейдерство. Експерти впевнені, що заморожування Антимонопольним комітетом угоди з купівлі акцій "Мотор Січ" китайськими і українським інвесторами - частина схеми зі знищення заводу в корупційних цілях, в якій замішано і керівництво заводу, і попередня влада і, можливо, дехто з представників нинішньої владної команди.

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