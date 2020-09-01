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  • Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС
01 вересня 2020, вівторок, 10:39 1237
Політика 2020-09-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС

Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС

Павло Твердохліб
Шеремет
Меморіал Павла Шеремета. Фото: Українська правда
Меморіал Павла Шеремета. Фото: Українська правда

Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України визнала, що експерти у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета не вийшли за межі компетенції та надали об'єктивний письмовий висновок. Про це повідомляється на сайті МВС України.

"Згідно з висновком Комісії, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не вийшли за межі компетенції, провели повне дослідження, надали обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок. Варто зазначити, що Комісія оцінювала не суть експертних висновків, а дотримання процедур", - йдеться в повідомленні.

У МВС нагадали, що зі скаргою на роботу експертів в Мін'юст звернувся захист підозрюваної у справі Юлії Кузьменко.

"Вони ініціювали розгляд щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів, які проводили експертизу в карних провадженнях, пов'язаних зі смертю Шеремета", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва призначив до розгляду справу щодо вбивства Шеремета судом присяжних у відкритому судовому засіданні на 4 вересня.

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