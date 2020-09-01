ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ

В рамках розслідування кримінального провадження

Державного бюро розслідувань проти колишнього чиновника КМДА часів Януковича, власника Saga Development Андрія Вавриша суд Полтави заарештував ділянки землі в Києві площею 43 га, на яких забудовник планував незаконне будівництво двох житлових комплексів.

Про це повідомляє сайт журналістських розслідувань фінансових махінацій "Наші гроші".

Як повідомляє сайт "Наші гроші" з посиланням на рішення суду від 31 липня, арешт був накладений на 30 гектарів землі на Харківському шосе в Дарницькому районі столиці, де будується ЖК "О2 Residence", а також 13 гектарів землі в самому центрі Києва по вулиці Набережно-Хрещатицька, де SAGA Development планує звести ЖК "Новий Поділ".

Земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва є речовими доказами в кримінальному провадженні проти Андрія Вавриша, яке розслідують слідчі ГБР і Офісу Генпрокурора.

Слідчі ГБР вказують, що Вавриш "неодноразово виявляв протиправний інтерес до вказаних земельних ділянок з метою спорудження на них житлових будинків, особисто погоджував завдання на розробку детального плану території в межах, зокрема, вул. Набережно-Лугова в Подільському районі міста Києва, тобто вже на той момент готував зазначені земельні ділянки для подальшої їх забудови".

В рамках розслідування справи про махінації з землею під ЖК "Новий Поділ" слідство встановило, що чиновники Київміськадміністрації в змові з іншими особами умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для компаній "Saga Development" Андрія Вавриша, а також інших осіб, сприяють останнім в неправомірній забудові трьох ділянок площею 12,93 га по вул. Набережно-Хрещатицькій і Набережно-Луговій. Однак, цільове та функціональне призначення цих ділянок - громадська забудова, а забудовник зібрався будувати житловий комплекс під виглядом "багатофункціонального", що не відповідає їх цільовому призначенню. Крім того, самі ділянки знаходяться в межах історичного ареалу Києва.

Як пишуть журналісти видання "Наші гроші", саме з ініціативи Вавриша КМДА у 2015 році замовила розробку ДПТ території, куди входять зазначені 13 гектарів і які планують забудувати в порушення Генплану.

Що стосується арештованої ділянки землі в 30 гектарів на Харківському шосе, слідство також встановило, що мала місце змова співробітників Департаменту містобудування та архітектури КМДА з метою одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді грошових коштів та компанії "Saga Development" Андрія Вавриша у вигляді дозволу на будівництва ЖК "О2 Residence". Ділянки, як пише видання, належать до земель оборони (6,19 га) і рекреаційного призначення (23,72 га), а будівництво на цих ділянках неможливо без узгодження з Кабінетом міністрів. В ході обшуків в КМДА наслідком були вилучені численні документи, які мають ознаки підробки з метою приховати протиправні дії окремих осіб.

Раніше ГБР також обшукало офіс компанії SAGA Development Вавриша, якого підозрюють в незаконному і корупційному отриманні права на будівництво житлових комплексів, що призвело до серйозних порушень на етапі будівництва об'єктів.

Як стало відомо, слідча суддя Жовтневого районного суду м. Полтави 31 липня 2020 р наклала арешт на майже 30 га на 22-му км Харківського шосе в Дарницькому районі Києва (ЖК "О2 Residence"), а також - майже 13 га на вул. Набережно-Хрещатицька у Подільському районі столиці (ЖК "Новий поділ").

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини