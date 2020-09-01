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01 вересня 2020, вівторок, 09:41 10
Верховна Рада і партії 2020-09-01T11:15:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ назвала Порошенка військовим злочинцем - він має відповідати в суді

ОПЗЖ назвала Порошенка військовим злочинцем - він має відповідати в суді

Тетяна Зотова
Суд, Опозиційна платформа - За життя, Заява, партія, ОПЗЖ
Опозиційна платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ
Опозиційна платформа - За життя. Фото: ОПЗЖ

"Порошенко - військовий злочинець і корупціонер. Він повинен відповідати в суді, а не з трибуни партійного з'їзду". Про таке зазначено у тексті заяви партії "Опозиційна платформа - За життя", розміщеній на офіційному порталі політичної сили".

"Напередодні місцевих виборів з політичного забуття вирішив виринути фігурант серії кримінальних процесів про корупцію і, за сумісництвом, лідер партії війни Петро Порошенко. Надихнути своїх подільників, які ще залишилися, він вирішив фантазіями на тему майбутньої перемоги на місцевих виборах і традиційним наклепом на адресу Опозиційної платформи - За життя.

Партія війни, яка повністю збанкрутіла і втратила довіру людей, та її ватажок повинні давати свідчення в судах, а не виступати на партійних з'їздах. Єдина причина, за якої Порошенко і його спільники ще не знаходяться за гратами - це змова з нинішньої слабкою і безвідповідальною владою.

Тепер вони разом торгують українською землею, кришують радикалів і проводять "червоні лінії" на Донбасі замість переговорів про мир. Старий і новий режим разом тиснуть на ЗМІ, обмінюються людьми у виборчих списках і ділять хлібні місця в доведених до кризи державних компаніях.

Опозиційна платформа - За життя заявляє, що основним ворогом України сьогодні є ті, хто вимагає продовження політики війни і злиднів в доведеної до розорення країні. А Порошенку і його спільникам ще належить відповісти за корупцію на крові, дискримінацію конституційних прав громадян, згортання демократії і політичні репресії. Це їхня єдина історична перспектива", - зазначено у тексті заяви партії ОПЗЖ.

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