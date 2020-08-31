Для того, щоб реформа тарифоутворення на розподіл електроенергії не стала псевдореформою та принесла очікувані результати, необхідно переглянути ставку повернення інвестицій на існуючу базу активів. Про це заявив Олександр Візір, виконавчий директор Громадської Спілки "Розумні електромережі України", що об’єднує 14 операторів системи розподілу.

Олександр Візір заявив, що 26 серпня було прийнято стимулююче регулювання для операторів систем розподілу. За його словами, це рішення важливе для оновлення мережевої інфраструктури. Але Регулятор не дослухався до зауважень учасників ринку.

"Всі зацікавлені у європейській ефективній реформі висловлювали позиції, наводили аргументи, обрахунки за різні параметри та підходи. Разом з тим, відзначимо, що Регулятор не дослухався до багатьох зауважень експертів та учасників ринку та прийняв суперечливі параметри RAB-тарифу. Особливо в частині нарахування низької ставки повернення інвестицій на стару базу активів ОСР", - зазначив представник операторів системи розподілу.

На думку Візіра, це може привести до дефіциту інвестиційних коштів у державних ОСР, що зменшить їх ціну при приватизації. Крім того, постраждає кінцевий споживач, що буде довше чекати покращення якості обслуговування.

"ОСР будуть покращувати електропостачання значно повільніше, ніж могли б при більшому інвестуванні. Кінцевому споживачу електроенергії доведеться довше чекати скорочення відключень, зменшення втрат в електромережах, встановлення економних "розумних" лічильників", - зазначив Олександр Візір.

Третім недоліком, експерт назвав сповільнення процесу спрощення умов приєднання до електромереж: "А це значним чином впливає на Український рейтинг DOING BUSINESS та інвестиційну привабливість країни".

Нагадаємо, раніше радник Міністра енергетики Сергій Чех зазначив, що завдання з покращення якості електропостачання не буде виконано з прийнятими НКРЕКП параметрами.

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