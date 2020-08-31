Переможниця STEM is FEM розробила композит для очищення грунтів від нафтопродуктів

Переможниця модулю "Екологія і Енергетика" благодійного проєкту STEM is FEM, 18-річна школярка з Маріуполя Маргарита Мелешкова винайшла засіб, що допоможе очистити грунт від нафтопродуктів після виливів.

Це обсорбуючий бінарний композит, що є оптимальним середовищем для існування бактерій-нафтодеструкторів. Цей матеріал допоможе максимально прискорити процес біоремедіації, тобто очищення та оновлення грунту від забруднення нафтою та нафтопродуктами.

Для розробки Маргариті знадобилося 2 роки. Зараз вона шукає спонсорів та виробництво для свого винаходу та оформлює патент.

"Завдяки особливостям технології наша суміш буде ефективно працювати у широкому температурному діапазоні. Тобто, практично у будь-якому кліматичному поясі, якщо врахувати нюанси. Ця розробка може бути корисна аграріям, екологічним службам, землевласникам і усім, хто пов’язаний із землею і тим, що на ній росте", – розповідає винахідниця.

Завдяки цій розробці Маргарита Мелешкова посіла перше місце на всеукраїнській олімпіаді з екології, друге місце на Intel Еко Україна та конкурсі "Майбутнє України", та отримала нагороду форуму румунських винахідників і президентську стипендію. У роботі Маргариту підтримує її науковий керівник та вчитель В’ячеслав Пономарчук:

"Проєкт Маргарити цікавий тим, що використовуючи недорогі у виробництві і за собівартістю компоненти, на виході ми отримали композит, який досить ефективно справляється із забрудненням грунту нафтою і нафтопродуктами в порівняно короткі терміни. Крім того, проведені порівняльні випробування показали, що розроблена суміш працює ефективніше, ніж деякі промислові аналоги".

На думку Маргарити її робота може значно покращити ситуацію із забрудненням грунтів нафтопродуктами, адже щорічно тільки офіційно трапляються тисячі виливів різного ступеню тяжкості по всьому світові.

"Поки людство використовує нафтопродукти, як джерело енергії, проблема забруднення ними буде актуальною. Під час видобування нафти та її транспортування постійно стаються виливи. Іноді це масштабні екологічні катастрофі, як у травні цього року в Норільську, де вилилося 17 000 тон пального, іноді менші, проте більш системні. Наприклад, біля звичайної заправної станції вміст нафтопродуктів у грунті значно перевищує норми. В першу чергу, ми звісно маємо дбати про скорочення та повну відмову від використання нафтопродуктів. Проте, поки цього не сталося, пошук способів очищення грунтів після виливів є дуже важливим, адже ці речовини потрапляють в організми живих істот та накопичуються там", - пояснює Оксана Алієва, координаторка програми "Зміна клімату і енергетична політика" Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ-Україна.

Маргарита Мелешкова взяла участь у двох модулях благодійного освітнього проєкту STEM is FEM, що має на меті збільшити кількість дівчат у STEM-спеціальностях. На одному з них вона розробила стратегію дій у екологічній та енергетичній сферах, за допомогою яких Україна має пристосовуватися до глобальних змін у світі до 2050 року, і потрапила у число переможниць проєкту.

"STEM is FEM має за мету привернути увагу дівчат до технологічних спеціальностей, продемонструвати, що це – не виключно чоловічі професії, як стереотипно вважалося дуже довгий час. Досягнення Маргарити демонструють це на наочному прикладі. Не треба боятися, що якась справа "не по тобі". Коли в тебе є мета та прагнення її досягнути, жодні гендерні стереотипи не стануть бар’єром", – впевнений ініціатор STEM is FEM, інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв.

Проєкт STEM is FEM стартував восени 2019 року. За рік у рамках ініціативи відбулося 6 освітніх модулів за різними тематиками – від біотехнологій та IT до енергетики та машинобудування.

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