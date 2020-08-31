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31 серпня 2020, понеділок, 18:16 316
Суспільство 2020-08-31T18:45:01+03:00
Українські Новини
У Кличка повідомили про збереження у столиці 15 тисяч робочих місць

У Кличка повідомили про збереження у столиці 15 тисяч робочих місць

Валерия Драгомирова
Віталій Кличко. Фото: пресслужба
Віталій Кличко. Фото: пресслужба

Завдяки програмі допомоги з часткового безробіття в столиці збережено майже 15 тисяч робочих місць. Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості, передає пресслужба КМДА. 

Одними з перших можливістю отримати таку допомогу скористалися на підприємствах малого та середнього бізнесу, які змушені були зупинити або скоротити діяльність з оголошенням карантину. Найбільше серед них туристичних агентств, підприємств сфери торгівлі та послуг (зокрема, перукарні, кінотеатри, ремонтні ательє тощо). Згодом уряд розширив коло потенційних отримувачів допомоги з часткового безробіття, доповнивши їх фізичними особами-підприємцями, які є страховими особами, але не використовують найманої праці. Право отримання допомоги отримали й працівники, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати.

Останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних у столиці зупинилося, а відтак зменшилися й обсяги надання допомоги з часткового безробіття. Так, у квітні статус безробітного отримали 9438 осіб, у травні – 5431, у червні – 4345, у липні – 4140, у серпні (дані на 28 серпня) – 2610. Станом на сьогодні статус безробітного мають 25291 киянин.

Натомість зросли обсяги працевлаштування. Від початку року працевлаштовано 8 тисяч осіб, зокрема, за період карантину – 5719.

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