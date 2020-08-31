підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 серпня 2020, понеділок, 18:13 139
Нерухомість 2020-08-31T18:16:48+03:00
Українські Новини
Псевдоактивісти готові дати спокій забудовникам, але лише за певними тарифами, – ЗМІ

Псевдоактивісти готові дати спокій забудовникам, але лише за певними тарифами, – ЗМІ

Тетяна Зотова
Забудовники, Будівельна сфера, Вікторія Берещак, Відкуп
Вікторія Берещак. Фото: stroyobzor.ua
Вікторія Берещак. Фото: stroyobzor.ua

Остання хвиля зростання мітингів та блокування будмайданчиків людьми, що називають себе "активістами", пов’язана з прийдешніми місцевими виборами лише побіжно.

Про це у блозі на сайті thepage.ua розповідає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак: "Головною метою лідерів протестів є зовсім не боротьба за голоси виборців. Основна ціль - це заробити у звичний спосіб. Тобто, зібрати гроші з забудовників".

За інформацією журналістки, з подібним шантажем мали справу практично всі великі компанії-забудовники: "Всі вони не з чуток знають і про "громадських" активістів, і про "політичних лідерів", і про "експертів з містобудівної справи", які атакують будівництва. Все зводиться до одного: потрібно заплатити озвучену суму, щоб не ламали паркан, не трощили техніку, не вигукували гасла".

Найголовніша мета "відкупу" - щоб навколо будівництва і бренду девелопера не створювалося негативного інформаційного поля, яке дуже шкодить репутації компанії. Тариф може сягнути й півмільйона доларів за об’єкт.

"Як розповіли девелопери, останні цінники озвучувалися на рівні від 250 тис. до 600 тис. доларів. За ці гроші транспаранти згортаються, грамофони вимикаються та братія йде до наступної компанії. Це може тривати вічно. Особливо, якщо забудовник погодиться заплатити, адже апетит приходить під час їжі", - написала Вікторія Берещак.

Якщо ж компанія не погоджується, то її об’єкт атакують за звичним комплексним планом, де є місце найрізноманітнішим, і, як правило, завжди надуманим скаргам.

"Найбільш ходовими "претензіями" цього року стали, як зазвичай, дозвільна документація, вирубка вікових сосен і, ясна річ, титул "черговий Укрбуд/Аркада" до всіх, до кого лише приходили. Причому досить часто жодних вікових сосен на ділянках немає, з місцевими жителями нормальний забудовник знаходить спільну мову, інвестуючи в район, а заяви про "черговий Укрбуд" тягнуть на статтю про наклеп", – розповіла журналістка.

За приклад Берещак наводить мітинги, що сталися минулого тижня під чотирма майданчиками компанії "Інтергал-Буд".

"Гучні гасла та двозначні заяви дуже скидаються на спробу дискредитації забудовника. Незважаючи на те, що будівельний ринок України — це дикий захід, за 17 років у "Інтергал-Буд" - жодної недобудови, 74 реалізованих проєктів, 136 зведених будинків. У нього партнерські програми по іпотеці з найбільшими гравцями - "Глобус Банком" і "Укргазбанком". Незважаючи на карантин, на жодному будівництві компанії не зупиняли роботи. В інтересах нормальної компанії працювати в умовах ринку, коли влада та місто всіляко підтримують і допомагають розвитку якісних проєктів, правоохоронна та судова система захищають приватний бізнес від рейдерів, а між девелопером і покупцем - довірчі взаємини", - зробила висновок Вікторія Берещак.

Більше новин про: Забудовники Будівельна сфера Вікторія Берещак Відкуп

"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри
Зеленський висунув коміка Філімонова в мери Одеси
Новини
У липні борги українців за комуналку зменшилися 18:20
У Кличка повідомили про збереження у столиці 15 тисяч робочих місць 18:16
Псевдоактивісти готові дати спокій забудовникам, але лише за певними тарифами, – ЗМІ 18:13
Угорщина обмежила в'їзд іноземців з вересня 18:00
Курс гривні на міжбанку знизився 17:53
більше новин
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Ювелірні магазини мережі B2B jewelry продовжують працювати у звичайному режимі, - Гонта 14:39 Прес-реліз
Пудрик здивований заявою Саакашвілі, і кличе його до діалогу 14:48
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
Хустини від ZINAIDA будуть презентувати на UFW 11:11
більше новин
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри 16:58
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
більше новин
НАБУ подало скарги в САП і Офіс генпрокурора через закриття справи "Роттердам+"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok