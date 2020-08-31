Псевдоактивісти готові дати спокій забудовникам, але лише за певними тарифами, – ЗМІ

Остання хвиля зростання мітингів та блокування будмайданчиків людьми, що називають себе "активістами", пов’язана з прийдешніми місцевими виборами лише побіжно.

Про це у блозі на сайті thepage.ua розповідає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак: "Головною метою лідерів протестів є зовсім не боротьба за голоси виборців. Основна ціль - це заробити у звичний спосіб. Тобто, зібрати гроші з забудовників".

За інформацією журналістки, з подібним шантажем мали справу практично всі великі компанії-забудовники: "Всі вони не з чуток знають і про "громадських" активістів, і про "політичних лідерів", і про "експертів з містобудівної справи", які атакують будівництва. Все зводиться до одного: потрібно заплатити озвучену суму, щоб не ламали паркан, не трощили техніку, не вигукували гасла".

Найголовніша мета "відкупу" - щоб навколо будівництва і бренду девелопера не створювалося негативного інформаційного поля, яке дуже шкодить репутації компанії. Тариф може сягнути й півмільйона доларів за об’єкт.

"Як розповіли девелопери, останні цінники озвучувалися на рівні від 250 тис. до 600 тис. доларів. За ці гроші транспаранти згортаються, грамофони вимикаються та братія йде до наступної компанії. Це може тривати вічно. Особливо, якщо забудовник погодиться заплатити, адже апетит приходить під час їжі", - написала Вікторія Берещак.

Якщо ж компанія не погоджується, то її об’єкт атакують за звичним комплексним планом, де є місце найрізноманітнішим, і, як правило, завжди надуманим скаргам.

"Найбільш ходовими "претензіями" цього року стали, як зазвичай, дозвільна документація, вирубка вікових сосен і, ясна річ, титул "черговий Укрбуд/Аркада" до всіх, до кого лише приходили. Причому досить часто жодних вікових сосен на ділянках немає, з місцевими жителями нормальний забудовник знаходить спільну мову, інвестуючи в район, а заяви про "черговий Укрбуд" тягнуть на статтю про наклеп", – розповіла журналістка.

За приклад Берещак наводить мітинги, що сталися минулого тижня під чотирма майданчиками компанії "Інтергал-Буд".

"Гучні гасла та двозначні заяви дуже скидаються на спробу дискредитації забудовника. Незважаючи на те, що будівельний ринок України — це дикий захід, за 17 років у "Інтергал-Буд" - жодної недобудови, 74 реалізованих проєктів, 136 зведених будинків. У нього партнерські програми по іпотеці з найбільшими гравцями - "Глобус Банком" і "Укргазбанком". Незважаючи на карантин, на жодному будівництві компанії не зупиняли роботи. В інтересах нормальної компанії працювати в умовах ринку, коли влада та місто всіляко підтримують і допомагають розвитку якісних проєктів, правоохоронна та судова система захищають приватний бізнес від рейдерів, а між девелопером і покупцем - довірчі взаємини", - зробила висновок Вікторія Берещак.

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