Чернігівський правозахисник Анатолій Гунько став кандидатом від "Слуги народу" по 208-му округу

Кандидатом від "Слуги народу" на довиборах до Верховної Ради по 208-му округу в Чернігівській області став правозахисник Анатолій Гунько. Про це під час з'їзду повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

Анатолій Гунько - громадський діяч, правозахисник. Очолює ГО "Правозахист плюс" і є головою наглядової ради Благодійного фонду "Гільдія добра".

За словами Анатолія Гунько, саме його розуміння проблем сільських територій і проблем, які турбують його земляків, спонукали його прийняти відповідальне і зважене рішення - балотуватися на окрузі. Його основна мета як кандидата - це вдосконалення законів для підвищення рівня захисту прав аграріїв і фермерів.

"Наша країна переживає складні часи. Але я знаю, співпраця депутата від округу і місцевих громад, відповідального бізнесу та всіх ланок влади стане потужним кроком для розвитку цих територій. Я щиро дякую Президенту і партії за довіру і буду вдячний за вашу допомогу і поради. А зі свого боку, готовий докласти весь свій досвід і сили для підвищення нашого спільного авторитету в суспільстві", - сказав Анатолій Гунько на з'їзді.

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Анатолій Гунько є гідним кандидатом і має всі шанси стати продуктивним народним обранцем від партії. "Анатолій Гунько - правозахисник, який протягом 20 років займається юридичними проблемами жителів сільської місцевості та агробізнесу. Сам він родом з Чернігівщини і постійно підтримує контакт з місцевими громадами і аграріями. Прекрасно знає проблематику цієї території. Зможе не тільки ефективно представляти інтерес".

Нагадаємо, в понеділок, 31 серпня, в КВЦ "Парковий" відбулася друга частина з'їзду, на якому партія "Слуга народу" прийняла рішення про участь у місцевих виборах, а також представила кандидатів на посади голів міст обласного значення.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини