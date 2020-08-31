Сивохо відкрив в Києві донецьку виставку

На вихідних в Києві відкрилася незвичайна онлайн-галерея "Донбас ID". Подія була присвячена до Дня міста Донецька, а ініціатором виступив лідер Національної платформи примирення та єдності Сергій Сивохо.

За його словами, це, свого роду, ідентифікатор і культурний код Донбасу. Колишній радник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України вважає, що довгі роки образ Донбасу свідомо маргіналізували, а мистецтво - один із способів зруйнувати цю "стіну нерозуміння, непорозуміння і відкритої ненависті".

Перша експозиція в галереї - "Родина" - зібрала фотографії старого і сучасного Донецька, а також фотопортрети мешканців Донбасу. Всі роботи надали талановиті донеччани - Геннадій Черномашенцев, Сергій Офіцер, Віктор Черемісін та Євген Ясенів.

Символічна і назва виставки - вона має сакральний зміст як російською, так і українською мовами.

"Це віртуальне рукопотискання всій Україні. Ми відкриті для будь-яких креативних проектів, з будь-якого боку лінії зіткнення! Ласкаво просимо до нашої галереї: donbassid.com", - закликав Сергій Сивохо.

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