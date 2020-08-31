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31 серпня 2020, понеділок, 14:40 349
Політика 2020-08-31T15:00:01+03:00
Українські Новини
Блок "Українська перспектива" запровадить страхову медицину в Дніпропетровській області і заборону на закриття

Блок "Українська перспектива" запровадить страхову медицину в Дніпропетровській області і заборону на закриття навчальних закладів, — Вілкул

Елена Новикова
Олександр Вілкул
Олександр Вілкул

Лідер Блоку "Українська перспектива" Олександр Вілкул зустрівся з педагогічним колективом обласного медичного ліцею-інтернату "Дніпро". Педагогів хвилює, чи зможуть регіональні партії після перемоги на виборах до місцевих рад захистити людей від руйнівних медичної та освітньої "реформ", які продовжує проводити центральна влада.

"Єдиний реальний механізм підвищення і якості медичних послуг, і зарплати медиків - це впровадження страхової медицини. Бюджетники, діти і пенсіонери отримають безкоштовно страховку за рахунок коштів обласного бюджету, а для робітників - за рахунок підприємств усіх форм власності. Це реально зробити на території Дніпропетровської області, раз влада в Києві хоче продовжувати реформу Супрун. І це те, що ми будемо ініціювати відразу після перемоги на виборах в жовтні 2020 го", - сказав Вілкул.

Відзначимо, що Олександр Вілкул реалізував проект страхової медицини ще в 2003 році на Центральному та Північному ГЗК в Кривому Розі - це одні з перших підприємств в країні, на яких працівники отримали безкоштовну медичну страховку за рахунок підприємств.

Також лідер Блоку "Українська перспектива" зазначив: "На практиці під виглядом" реформ "закривають школи і лікарні, ПТУ та ліцеї, скорочують вчителів і медиків. Все це відбувається в результаті виконання умов МВФ для отримання чергового кредиту".

"Ми заборонимо закривати в Дніпропетровській області школи, лікарні та інші важливі для людей об'єкти. Будемо знову будувати сучасні медичні центри, школи, дитячі садки", - сказав Вілкул.

Депутат міськради Дніпра Наталя Начар'ян сказала: "Впровадження страхової медицини підвищить рівень зарплати медпрацівників. Це важливо для хлопців, які навчаються зараз в медичному ліцеї.

За час реалізації так званої "медреформи Супрун" Україну покинули понад 70 тисяч медпрацівників, через мізерні зарплат і нелюдські умови роботи. Ми підвищимо і якість медичної допомоги і створимо гідні умови роботи медиків".

Також до початку навчального року представники Блоку Вілкула передали від Фонду "Українська перспектива" педагогічним колективам десяти профтехучилищ Дніпра і необхідні засоби захисту від COVID. З початку епідемії волонтери Фонду Вілкула вже забезпечили лікарні, медиків і жителів Дніпропетровщини більш ніж мільйоном одиниць засобів захисту.

Директор медліцея "Дніпро" Лілія Ковальова подякувала Фонду Вілкула за передану допомогу. "Ми в ліцеї створюємо всі умови, щоб наші учні були захищені. Жодного з батьків ми не просили купувати засоби захисту або здавати гроші. Тому допомога Фонду Вілкула для наших педагогів зараз необхідна і своєчасна".

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