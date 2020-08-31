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  • Фонд Ріната Ахметова провів традиційний тренінг для благодійного середовища
31 серпня 2020, понеділок, 13:00 8
Політика 2020-08-31T13:15:01+03:00
Українські Новини
Фонд Ріната Ахметова провів традиційний тренінг для благодійного середовища

Фонд Ріната Ахметова провів традиційний тренінг для благодійного середовища

Марина Иванова

Наприкінці серпня Фонд Ріната Ахметова зібрав у Києві керівників провідних благодійних і громадських організацій України. Більше ніж 20 топ-менеджерів, які працюють в цій сфері, взяли участь у тренінгу "PolarityManagement: Основи управління протиріччями в комплексному світі".

– Тренінги для благодійного середовища Фонд Ріната Ахметова проводить щоліта з 2015 року, відразу після свого дня народження. Теми для тренінгу завжди добираються найважливіші на  поточний момент. У 2020 році такою темою став PolarityManagement– наука управління протиріччями, які рано чи пізно постають перед будь-яким керівником. Наприклад, полярність "Особистість і Команда". Що важливіше? Що вибрати керівникові, коли такий вибір виникає і питання стає рубом? Чи можна зберегти команду та при цьому підтримати самостійність співробітників? – сказала Наталія Ємченко, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

За словами ведучої тренінгу, фахівця з організаційного розвитку Наталії Треніної, наука управління полярностями дуже важлива для сучасних керівників:

– Часто процеси в будь-якій організації побудовані таким чином, що люди змушені конкурувати між собою. Важливо, щоб це була здорова, спортивна конкуренція, яка не заважає роботі та дозволяє займатися спільною справою на вищому рівні.

Учасники тренінгу вчилися керувати полярностями, вирішувати проблеми, не роблячи вибір між сім'єю і роботою, суперництвом і співробітництвом, іншими взаємовиключними варіантами.

– У благодійності немає конкурентів. Ми всі партнери та колеги, і цей тренінг в першу чергу – обмін досвідом і спілкування. Сьогодні перед усіма нами постало питання: як залишатися ефективним в умовах обмежень, викликаних коронавірусом, і таке спілкування дуже корисно. Українська благодійність сьогодні в підлітковому віці. З одного боку, вона вже дуже багато може, з іншого – є ще багато, чомутреба вчитися. Ми тут і з цієї причини, – сказав В'ячеслав Биков, виконавчий директор благодійного фонду "Таблеточки".

Голова громадської організації "Безбар'єрність" Тетяна Ломакіна подякувала Фонду Ріната Ахметова за тренінг і зазначила, наскільки важливий такий формат спілкування для благодійної сфери:

– На тренінгу від Фонду Ріната Ахметова я вже вдруге, раніше була на тренінгу з дизайн-мислення. Це було приголомшливо і допомогло в роботі. Ми стали після цього проводити хакатони, це допомогло правильно сформувати завдання для команд і формувати ідеї для проектів. У Фонду Ріната Ахметова сучасні підходи та ідеї. Важливо, що він допомагає іншим громадським організаціям бути більш успішними.

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