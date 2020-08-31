НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ

НАБУ використовувало підставну особу для того, щоб пред'явити звинувачення суддям Окружного адмінсуду. Про це стало відомо виданню Киевvвласть. Зазначається, що заяву про "захоплення влади суддями ОАКС" подавав керівник ГО "Фундація правозахисних та антикорупційних ініціатив" Костянтин Любицький.

Текст заяви потім практично дослівно був повторений в тексті підозри. Як йдеться у повідомленні, "Фундація правозахисних та антикорупційних ініціатив" - реально неіснуюча організація. Також вказується, що юрособа використовується виключно в піар-компаніях, в тому числі для прикриття рейдерських захоплень. Зокрема, ця організація брала участь у спробі захоплення офісного приміщення на проспекті Лобановського в Києві.

Костянтин Любицький - уродженець російського Мурманська, зараз на нього записано близько 30 підприємств, більшість з яких мають ознаки фіктивності. Є інформація про те, що раніше Любицький був фігурантом кількох справ про шахрайство і вимагання. Видання пише, що звільнення від кримінальної відповідальності в обмін на надання якихось послуг - стандартна практика силових органів. НАБУ, зокрема, раніше було помічено у використанні корумпованих суддів для підписання потрібних слідчим процесуальних документів.

При цьому наголошується, що в цьому випадку, маючи мільярдний бюджет і кілька десятків піарників в штаті, Бюро "могло знайти для подачі заяви і більш пристойного персонажа".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що НАБУ звинувачує ряд суддів ОАСК у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.

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