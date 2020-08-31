Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах

Андрій Дикун пояснив чому йде на вибори на посаду голови Умані.

"Я дуже багато вивчав досвід успішних країн і зрозумів дуже просту річ успіх починається не з столиці. Треба йти у місцеву владу. Країна починається з ОТГ, країна починається з маленького міста. Я все життя прожив в місті Умань. Це унікальне місто для України, воно унікальне для світу. Місто Умань це центр нашої держави. В місті Умані я живу, інвестую і розвиваю бізнес. Останні роки наша компанія вже вклала мільйони в розвиток закладів освіти. У нас є дитячий садочок, школа, ліцей. Моє завдання зробити місто Умань номер один по розвитку шкільної і дошкільної освіти. Але щоб я не мріяв, без створення нових робочих місць це неможливо", зазначив голова ВАР Андрій Дикун.

Андрій Дикун поділився планами які кардинально вплинуть на розвиток всього регіона, а особливо міста Умань.

Перш за все треба відновити Міністерство аграрної політики. Голова ВАР Андрій Дикун пропонує відновити його в Умані. "Давайте його відновимо в Умані. Ми продамо велике приміщення на Хрещатику за декілька мільярдів. І вистачить і в Києві лишити частку грошей і в Умані збудуємо на них міністерство. І ще великий плюс – дуже багато корупціонерів з Києва до Умані не поїдуть. А ми створимо потенціал для розвитку. В Умань підтягнуться аграрні компанії. Чому сотні аграрних компаній зареєстровані в Києві, а не в Умані чи Золотоноші або в Черкасах? Деякі президенти столиці в регіони переводять, а я пропоную тільки міністерство перевести. Це буде шанс для нашого міста", впевнений Дикун.

Другою пропозицією яку озвучив Андрій Дикун - будівництво пасажирського і вантажного аеропорту, який дозволить стати Умані одним із найпотужніших логістичних центрів: "В Умані є військовий аеропорт, в Умані є паломники. Але нема пассажирського аеропорту. В Умані унікальна географічна розвязка. Пассажирський аеропорт плюс термінал по перевантаженню грузів і це сотні нових робочих місць і це надзвичайно великий плюс для нашого міста".

Також голова ВАР підняв і питання відвідування Умані паломниками-хасидами з Ізраїлю: "На на превеликий жаль більше 90% уманчан проти приїзду паломників, бо на цьому наживаються чиновники, а місто від цього нічого не отримує. Паломництво в Умані повинно врешті решт стати білим, а не чорним".

Нагадаємо, Андрій Дикун очолює ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» (ГС «ВАР»), яка обєднує 800 малих і середніх аграрних господарств з усієї України, що обробляють більше ніж 3,5 млн гектарів землі. Аграрії члени ВАР виробляють 52% всього промислового молока і вирощують близько 37% поголівя свиней в країні.

ВАР захищає права, свободи та законні соціальні та економічні інтереси аграріїв. На меті ВАР забезпечити сталий розвиток аграрного сектору України, підвищити рівень ведення сільського господарства країни до рівня розвитку агарного комплексу провідних країн.

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