Хустини від ZINAIDA будуть презентувати на UFW

Українська художниця ZINAIDA створила колекцію хустин, де поєднані традиційні українські орнаменти з різними образами Батьківщини-матері. Презентація колекції відбудеться за участю акторів театру тіней TEULIS 2 вересня у Мистецькому Арсеналі в рамках Ukrainian Fashion Week.

Завдяки унікальним принтам колекції хустин "Матуся" українські орнаменти повертаються в сьогодення та органічно поєднуються з образами “столичної візитівки” і символом Києва - монумент Батьківщини-матері.

“Плинність моди повсякчас долає людські табу, відкриває таємне, винаходить і втілює. Відтак дає свіже життя архаїчним кодам знову і знову, зберігши їхню незмінну сутність. Жіноча хустина наскрізно відбулась у часі як довершення жіночого традиційного строю чи сучасного стильного образу. Найчастіше обрана інтуїтивно вона, однак, є яскравим маркером статусу, походження, віхи в житті: ошатна киянка чи гонорова львів'янка, заміжня чи вдова, щастя в родині чи гірка втрата”, - заявляє мисткиня на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, ZINAIDA (1975 р., Київ, Україна) — українська художниця, яка працює з суміжними формами й жанрами сучасного мистецтва. Засновник та менеджер волонтерської ініціативи ArtRehub. Член Національної спілки художників України (2014). Входить до арт-спільноти Con Artist Collective (Нью-Йорк, США) та міжнародної спільноти Food of War. Як фасилітатор брала участь у проєкті MarinAbramovich: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія). Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури (бакалавр історії мистецтв). Є членом Національної спілки художників України.

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