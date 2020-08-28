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  • "Не має права бути зупиненим": керівник ОПЗ прокоментував продовження контракту на поставку газу з чинним давальцем
28 серпня 2020, пʼятниця, 18:55 318
Політика 2020-08-28T20:15:02+03:00
Українські Новини
"Не має права бути зупиненим": керівник ОПЗ прокоментував продовження контракту на поставку газу з чинним дава

"Не має права бути зупиненим": керівник ОПЗ прокоментував продовження контракту на поставку газу з чинним давальцем

Кира Молчанова
Газ, Одеса
Газовый вентиль. Фото: каменское.укр
Газовый вентиль. Фото: каменское.укр

Одеський припортовий завод продовжить роботу з чинним постачальником давальницької сировини до кінця 2020 року для запобігання зупинки виробництва. Керівник ОПЗ Микола Синиця назвав рішення про продовження контракту єдино правильним в умовах, що склалися.

Про це йдеться в повідомленні ОПЗ.

"Визначення нового постачальника давальницької сировини виявилося неможливим у зв'язку з блокуванням відповідного конкурсу, проведеного АТ "ОПЗ". Відповідно до чинних правових норм рішення про продовження контракту з нинішнім давальцем є безальтернативним для забезпечення стабільної роботи заводу. Затверджений Наглядовою радою АТ "ОПЗ" порядок відбору компанії-давальця передбачає, що завод не має права проводити відбір нового давальця поза процедурою конкурсу.

Відзначимо, що досягнення цілей, які нині стоять перед АТ "ОПЗ" у вигляді поліпшення фінансових і соціальних показників, модернізації підприємства і підготовки його до прозорої приватизації лежить в площині забезпечення безперебійного виробничого процесу, що є безумовним пріоритетом для керівництва заводу.

Приймаючи рішення про пролонгацію договору з чинним постачальником сировини, АТ "ОПЗ" спирався на три ключові аспекти — інтереси підприємства і держави, юридичні обмеження роботи заводу і соціальні зобов'язання перед трудовим колективом", — йдеться в прес-релізі ОПЗ.

Згідно з умовами укладених домовленостей, плата за переробку тонни аміаку і карбаміду на ОПЗ буде підвищена до $ 41 і $ 60 відповідно.

"Одеський припортових завод, згадуючи той вкрай трудомісткий і дорогий процес відновлення виробничого процесу влітку 2019, просто не має права бути зупиненим. У нинішній ситуації ми прийняли єдино допустиме для забезпечення продовження роботи заводу рішення про пролонгацію контракту з діючим давальцем ", — заявив в.о. директора ОПЗ Микола Синиця.

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