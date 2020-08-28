Проблему кадрового забезпечення МОЗ допоможе вирішити систематичне підвищення зарплат медпрацівникам, – експерт

Журналіст і політолог Кирило Сазонов вважає, що проблему браку кадрів у медичній сфері неможливо вирішити в короткі терміни, але системне підвищення зарплат медперсоналу, яке анонсувало Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України в перспективі допоможе вирішити цю проблему.

Про це політолог заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"З ініціативи МОЗ було прийнято рішення про системне підвищення зарплати усім медичним працівникам, в тому числі - підвищення зарплат для медиків екстреної швидкої допомоги та доплат для водіїв "швидкої". Це дуже важливий і логічний крок. Звичайно ж, робити його потрібно було досить давно, але спасибі, що хоч нині в МОЗі цим перейнялися", - написав Сазонов.

Також експерт нагадав, що зарплата водія "швидкої допомоги" зараз становить 5-6 тис. гривень, але при цьому рівень відповідальності бригади "швидкої допомоги" дуже високий.

"Нагадаю, що зараз зарплата водія швидкої допомоги - 5-6 тис. гривень на місяць. Людина, від роботи якого залежить, наскільки швидко ваше життя можуть врятувати, оцінюється в прожитковий мінімум. Лікарі швидкої допомоги і медсестри отримують не набагато більше... Звідси й жахлива статистика, яка повідомляє нам, що дві третини пацієнтів не отримують швидку медичну допомогу вчасно", - підсумував експерт.

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