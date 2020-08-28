"Євросолідарність" виграє вибори до Київради і буде формувати більшість проєвропейських сил – Прокопів

Заступник Київського міського голови – секретар Київради, очільник столичного осередку політичної партії "Європейська Солідарність" Володимир Прокопів переконаний, що після місцевих виборів 25 жовтня у наступній Київській міські раді навколо "Євросолідарності" буде створена депутатська більшість з проєвропейських сил. Про це він заявив у програмі "Час Ч" на "5 каналі".

"Я не сумніваюся, що "Європейська Солідарність" виграє вибори до Київради і буде формувати там більшість проєвропейських сил", – наголосив заступник Київського міського голови.

Володимир Прокопів також категорично заперечив, що між "Євросолідарністю" та партією "Удар" столичного мера Віталія Кличка під час кампанії можуть бути серйозні конфлікти. "Втретє у житті я чую про такі побоювання: таке було в 2014-му році, коли ми спільно з "Ударом" йшли на місцеві вибори; таке було в 2015-му році знову ж таки на місцевих виборах, коли "Удар" вже йшов у складі "Солідарності"; і от зараз знову кажуть про взаємопоборювання. Його не буде. Буде партнерство", – зазначив лідер київського осередку "ЄС".

Він також наголосив, що Віталій Кличко зможе розраховувати на підтримку "Євросолідарності". "Ми готові підставити плече чинному меру, бо до Київради від "Європейської солідарності" йтимуть професіонали", – сказав Володимир Прокопів.

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