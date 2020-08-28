Україні потрібна довгострокова стратегія реформи тарифоутворення для обленерго, – Людмила Буймістер

Національний регулятор в сфері енергетики і комунальних послуг прийняв стимулююче регулювання на розподіл електроенергію, що не дозволить залучити іноземні інвестиції. Основна проблема – відсутність довгострокового планування та невідповідність європейським практикам.

Про це заявила народний депутат фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер.

На думку нардепа прийнята методологія стимулюючого регулювання для обленерго здешевить вартість державних обленерго перед приватизацією та не дозволить залучати іноземних інвесторів.

"Ані інвестицій тим компаніям, що зараз працюють, ані західного інвестора ми залучити не зможемо. Регулятор прийняв тариф на 3 роки. Жоден західний інвестор, "заходячи" в країну не буде бізнес-план розраховувати на 3 роки. Нам потрібна довгострокова стратегія, адже Європа дивиться на 10-15 років вперед", - підкреслила Буймістер.

На думку Буймістер, причина – невідповідність європейським практикам RAB-регулювання та дотримання принципу ручного управління тарифами: "Ми не відійшли від того принципу ручного управління політикою який був у Регулятора все життя".

Разом з тим, нардеп відзначила, що Регулятор оголосив створення робочої групи по питанню перегляду умов приєднання до мереж.

"Можливо ми в цьому питанні знайдемо формулу з Регулятором, щоб компенсувати частину інвестицій від яких залежить бізнес. Від яких залежить наскільки підприємства вкладаючи нові інвестиції зможуть швидко і дешево приєднатися до енергомережі. Тобто тут ще є непокритий реформою шматок роботи, який нам треба спільно з Регулятором пройти", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, радник міністра енергетики Сергій Чех заявив, що прийнята Регулятором методологія стимулюючого тарифоутворення не дозволить виконати завдання з покращення електропостачання.

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