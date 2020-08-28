підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Кожен сьомий споживач Миколаївщини жодного разу не сплатив за доставку газу
28 серпня 2020, пʼятниця, 17:30 6 Прес-реліз
Економіка 2020-08-28T18:00:01+03:00
Українські Новини
Кожен сьомий споживач Миколаївщини жодного разу не сплатив за доставку газу

Кожен сьомий споживач Миколаївщини жодного разу не сплатив за доставку газу

Валерия Драгомирова
Миколаївгаз. Фото: mk.104.ua
Миколаївгаз. Фото: mk.104.ua

Загальна сума заборгованості споживачів газорозподільній компанії АТ "Миколаївгаз" сягнула 93 млн. гривень.

На початок серпня кожен сьомий побутовий споживач газу Миколаївської області жодного разу не розрахувався за послугу з розподілу природного газу, а кожен п’ятий затримує оплату на 2-3 місяці.

Станом на початок серпня 2020 року клієнти АТ "Миколаївгаз" залишили без оплати 24% рахунків за доставку (розподіл) газу. В свою чергу, 93 млн. грн. разом з побутовим споживачами також боргують за розподіл природного газу й  інші категорії споживачів.  До прикладу,  теплопостачальні підприємства (з урахуванням передплати на вересень) не сплатили за надані послуги 56 млн грн., бюджетні організації – 4,6 млн. грн., інші суб’єкти господарювання – близько 7,8 млн. грн. 

Відтак, аби гарантувати подальшу безперебійну та безпечну доставку газу, газорозподільна компанія звертається з проханням своєчасної та повної оплати наданих послуг.

Нагадаємо, що побутові споживачі мають сплачувати за послугу з доставки газу до 20 числа поточного місяця, а непобутові – здійснювати попередню оплату до першого числа на наступний місяць.

"В першу чергу  хочемо подякувати всім нашим споживачам, які навіть в складних умовах пандемії щомісяця вчасно розраховуються за отримані послуги з доставки газу, - говорить директор комерційний АТ "Миколаївгаз" Віталій Нестеренко. – Водночас просимо й всіх інших не затримувати оплату рахунків за доставку, адже ці  кошти – основне джерело фінансування компанії. Саме за рахунок сплати за доставку газу компанія здійснює свою виробничу діяльність: проведення ремонтів, придбання та заміну газорегулюючого обладнання, цілодобове функціонування аварійної служби 104, сплату податків, оплату праці робітників тощо".

У компанії наголошують, що несвоєчасні розрахунки значно ускладнюють роботу газорозподільній компанії, адже регулярні неплатежі унеможливлюють проведення першочергових робіт на газопроводах Миколаївщини з підготовки мереж до опалювального сезону та надання послуги безперебійної  доставки газу споживачам.

Швидко, легко та зручно сплатити за послугу доставки газу побутові споживачі можуть за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.uа, через Вайбер-бот 7104ua або завантаживши мобільні додатки 104 Mobile або 104 Mobile Light.

Довідка про компанію:

АТ "Миколаївгаз" - газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території  Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ "Миколаївгаз" експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.

У 2019 році АТ "Миколаївгаз" доставила своїм клієнтам  429,5 млн куб.м газу.

Більше новин про:

В Івано-Франківську частково зупиниться громадський транспорт. Працюють тільки спецрейси
У липні середня зарплата збільшилася, - Держстат
Новини
Ціни на газ в Європі стрімко зростають: чого чекати українцям, - ЗМІ 18:43
Проблему кадрового забезпечення МОЗ допоможе вирішити систематичне підвищення зарплат медпрацівникам, – експерт 18:41
Багато турфірми можуть закритися. Турагентства прогнозують кризу через заборону на в'їзд іноземців 18:23
"Євросолідарність" виграє вибори до Київради і буде формувати більшість проєвропейських сил – Прокопів 18:12
Ювелірна "піраміда". Як працювала компанія B2B Jewelery і чому їй довіряли 18:11
більше новин
Зміни до податкового законодавства для грального бізнесу необхідно прийняти невідкладно, - експерти 13:09
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Рішення місцевих рад про заборону азартних ігор є нікчемними, - експерти 13:13
Проблему кадрового забезпечення МОЗ допоможе вирішити систематичне підвищення зарплат медпрацівникам, – експерт 18:41
Закупівлі "Укренерго" в 2018-2019 вдвічі дешевше аналогічних в "Енергоатомі", "Укргідроенерго" та "Центренерго", - дослідження 11:51
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
Турфірми протестують біля Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців 14:13
Пенсіонери. Фото: dobrepole.com.ua
Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн. Як це працює 05:45
Білоруси не змогли полетіти в Україну через закриття кордонів на добу раніше 10:33
Хасиди намагалися потрапити до Умані 28 серпня, їм вийшли перешкодити місцеві жителі. Скріншот: facebook / Сергій Алексєєв
Хасиди намагалися потрапити в Умань, місцеві жителі їм перешкоджали 12:19
більше новин
Ще чотири країни відкрили свої кордони для українських туристів, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok