Кожен сьомий споживач Миколаївщини жодного разу не сплатив за доставку газу

Загальна сума заборгованості споживачів газорозподільній компанії АТ "Миколаївгаз" сягнула 93 млн. гривень.

На початок серпня кожен сьомий побутовий споживач газу Миколаївської області жодного разу не розрахувався за послугу з розподілу природного газу, а кожен п’ятий затримує оплату на 2-3 місяці.

Станом на початок серпня 2020 року клієнти АТ "Миколаївгаз" залишили без оплати 24% рахунків за доставку (розподіл) газу. В свою чергу, 93 млн. грн. разом з побутовим споживачами також боргують за розподіл природного газу й інші категорії споживачів. До прикладу, теплопостачальні підприємства (з урахуванням передплати на вересень) не сплатили за надані послуги 56 млн грн., бюджетні організації – 4,6 млн. грн., інші суб’єкти господарювання – близько 7,8 млн. грн.

Відтак, аби гарантувати подальшу безперебійну та безпечну доставку газу, газорозподільна компанія звертається з проханням своєчасної та повної оплати наданих послуг.

Нагадаємо, що побутові споживачі мають сплачувати за послугу з доставки газу до 20 числа поточного місяця, а непобутові – здійснювати попередню оплату до першого числа на наступний місяць.

"В першу чергу хочемо подякувати всім нашим споживачам, які навіть в складних умовах пандемії щомісяця вчасно розраховуються за отримані послуги з доставки газу, - говорить директор комерційний АТ "Миколаївгаз" Віталій Нестеренко. – Водночас просимо й всіх інших не затримувати оплату рахунків за доставку, адже ці кошти – основне джерело фінансування компанії. Саме за рахунок сплати за доставку газу компанія здійснює свою виробничу діяльність: проведення ремонтів, придбання та заміну газорегулюючого обладнання, цілодобове функціонування аварійної служби 104, сплату податків, оплату праці робітників тощо".

У компанії наголошують, що несвоєчасні розрахунки значно ускладнюють роботу газорозподільній компанії, адже регулярні неплатежі унеможливлюють проведення першочергових робіт на газопроводах Миколаївщини з підготовки мереж до опалювального сезону та надання послуги безперебійної доставки газу споживачам.

Швидко, легко та зручно сплатити за послугу доставки газу побутові споживачі можуть за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.uа, через Вайбер-бот 7104ua або завантаживши мобільні додатки 104 Mobile або 104 Mobile Light.

Довідка про компанію:

АТ "Миколаївгаз" - газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ "Миколаївгаз" експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.

У 2019 році АТ "Миколаївгаз" доставила своїм клієнтам 429,5 млн куб.м газу.

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