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28 серпня 2020, пʼятниця, 17:10 5 Прес-реліз
Політика 2020-08-28T17:30:01+03:00
Українські Новини
Чотири сотні подолян вже подбали про свою енергонезалежність

Чотири сотні подолян вже подбали про свою енергонезалежність

Валерия Драгомирова
Хмельницькгаз Збут
Хмельницькгаз Збут

Аби заощадити кошти під час опалювального періоду, вже чотири сотні жителів Хмельниччини підписалися на участь в другому сезоні акції "Твоя енергонезалежність". За два тижні подоляни встигли замовити на холоди понад 738 тис. кубометрів природного газу за літніми цінами.

Наразі найбільше підписників акції проживає у Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Красилові та Дунаївцях.

"Цьогоріч участь в акції для жителів області є дуже актуальною, адже з 1 серпня було скасовано механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Це означає, що вартість блакитного палива відтепер формується за ринковими механізмами, - говорить директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. - Практика свідчить, що з наближенням опалювального сезону газ на європейських ринках традиційно дорожчає. Сезонне зростання цін зазвичай починається у серпні-вересні. Саме тому ощадливим подолянам варто "приготувати санчата влітку" і купити газ на зиму за літніми цінами".

Замовити газ на опалювальний сезон за акційною ціною можна до 30 вересня, а використати створений запас блакитного палива необхідно з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року. При укладенні договору на участь в акції до 31 серпня, ціна блакитного палива складатиме 4,49 грн за кубометр. В акційній пропозиції не врахована вартість послуги доставки газу, що сплачується окремо.

Підписатися на участь в акції споживачі можуть в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, у центрах обслуговування клієнтів та відділеннях ТОВ "Хмельницькгаз Збут", а також за телефонами Контакт-центру: (067)-01-14-104 або (0382)-686-504.

Нагадаємо, минулого року вартість блакитного палива для учасників "Твоєї енергонезалежності" становила 5,99 грн за кубометр.

З інформацією про акцію можна ознайомитися на вебсайті компанії: https://bit.ly/2CYMMRC

 

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