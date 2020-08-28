Чотири сотні подолян вже подбали про свою енергонезалежність

Аби заощадити кошти під час опалювального періоду, вже чотири сотні жителів Хмельниччини підписалися на участь в другому сезоні акції "Твоя енергонезалежність". За два тижні подоляни встигли замовити на холоди понад 738 тис. кубометрів природного газу за літніми цінами.

Наразі найбільше підписників акції проживає у Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Красилові та Дунаївцях.

"Цьогоріч участь в акції для жителів області є дуже актуальною, адже з 1 серпня було скасовано механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Це означає, що вартість блакитного палива відтепер формується за ринковими механізмами, - говорить директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. - Практика свідчить, що з наближенням опалювального сезону газ на європейських ринках традиційно дорожчає. Сезонне зростання цін зазвичай починається у серпні-вересні. Саме тому ощадливим подолянам варто "приготувати санчата влітку" і купити газ на зиму за літніми цінами".

Замовити газ на опалювальний сезон за акційною ціною можна до 30 вересня, а використати створений запас блакитного палива необхідно з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2021 року. При укладенні договору на участь в акції до 31 серпня, ціна блакитного палива складатиме 4,49 грн за кубометр. В акційній пропозиції не врахована вартість послуги доставки газу, що сплачується окремо.

Підписатися на участь в акції споживачі можуть в Особистому кабінеті на сайті 104.ua , у центрах обслуговування клієнтів та відділеннях ТОВ "Хмельницькгаз Збут", а також за телефонами Контакт-центру: (067)-01-14-104 або (0382)-686-504.

Нагадаємо, минулого року вартість блакитного палива для учасників "Твоєї енергонезалежності" становила 5,99 грн за кубометр.

З інформацією про акцію можна ознайомитися на вебсайті компанії: https://bit.ly/2CYMMRC

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