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  • Пільговики та субсидіанти Сумщини заборгували понад 2 млн гривень за послугу розподілу газу
28 серпня 2020, пʼятниця, 16:44 5 Прес-реліз
Економіка 2020-08-28T17:00:01+03:00
Українські Новини
Пільговики та субсидіанти Сумщини заборгували понад 2 млн гривень за послугу розподілу газу

Пільговики та субсидіанти Сумщини заборгували понад 2 млн гривень за послугу розподілу газу

Валерия Драгомирова
Сумыгаз. Фото: sm.104.ua
Сумыгаз. Фото: sm.104.ua

Борги за доставку газу домоволодінь Сумщини, які отримують субсидії та пільги, сягнули 2,1 млн грн. Уже восени ці 20 тисяч споживачів природного газу ризикують залишитися без субсидії чи пільги, а після закінчення карантинних заходів – без розподілу газу до домівок.

Загалом, станом на кінець серпня середній рівень розрахунків по Сумській області складає 87%. За розподіл газу боргують 141 тис. домоволодінь області. Серед них 20 тис. споживачів пільгових категорій, 1,6 тис. з яких від початку року жодного разу не сплатили за послугу розподілу газу.

"Сумигаз" уже надав структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів, в яких наявна заборгованість більше 3 місяців. У разі не оплати такої заборгованості — житлова субсидія на опалювальний період не призначатиметься.

"Нині не застосовують санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак, під час карантину нема мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство вдається до крайніх заходів, боржникам вже надіслано майже 28 тис. досудових попереджень про необхідність сплатити за надану послугу" - говорить комерційний директор АТ "Сумигаз" Денис Черненко.

У компанії закликають споживачів розрахуватися за послугу розподілу газу та не доводити справу до суду, щоб уникнути додаткових витрат на вирішення спору.

В свою чергу дотримання дисципліни у розрахунках дасть змогу підприємству надати якісну послугу безперебійної та безаварійної доставки газу до споживачів регіону та підготувати мережі до пікових навантажень у опалювальному сезоні.

Нагадуємо, що сплатити за доставки газу можна дистанційно за допомогою онлайн-сервісів 104.ua:

  • особистого кабінету на сайті 104.ua
  • чат-боту "7104ua" у Viber чи Telegram
  • мобільного додатку 104Mobile для Android
  • мобільного додатку 104Mobile Light для iPhone

Для споживачів АТ "Сумигаз" розроблено експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично зареєструвати особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього достатньо подзвонити зі смартфона до контакт-центру за номером 067 00-03-104 і повідомити оператору номер особового рахунку, який зазначено у квитанції кожного клієнта. Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього.

Закликаємо споживачів сплачувати за послугу доставки газу вчасно. Ці кошти потрібні для забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу до кожного домоволодіння Сумщини.

 

 

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