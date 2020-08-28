Пільговики та субсидіанти Сумщини заборгували понад 2 млн гривень за послугу розподілу газу

Борги за доставку газу домоволодінь Сумщини, які отримують субсидії та пільги, сягнули 2,1 млн грн. Уже восени ці 20 тисяч споживачів природного газу ризикують залишитися без субсидії чи пільги, а після закінчення карантинних заходів – без розподілу газу до домівок. Загалом, станом на кінець серпня середній рівень розрахунків по Сумській області складає 87%. За розподіл газу боргують 141 тис. домоволодінь області. Серед них 20 тис. споживачів пільгових категорій, 1,6 тис. з яких від початку року жодного разу не сплатили за послугу розподілу газу. "Сумигаз" уже надав структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів, в яких наявна заборгованість більше 3 місяців. У разі не оплати такої заборгованості — житлова субсидія на опалювальний період не призначатиметься. "Нині не застосовують санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак, під час карантину нема мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. В умовах, що склалися, підприємство вдається до крайніх заходів, боржникам вже надіслано майже 28 тис. досудових попереджень про необхідність сплатити за надану послугу" - говорить комерційний директор АТ "Сумигаз" Денис Черненко. У компанії закликають споживачів розрахуватися за послугу розподілу газу та не доводити справу до суду, щоб уникнути додаткових витрат на вирішення спору. В свою чергу дотримання дисципліни у розрахунках дасть змогу підприємству надати якісну послугу безперебійної та безаварійної доставки газу до споживачів регіону та підготувати мережі до пікових навантажень у опалювальному сезоні. Нагадуємо, що сплатити за доставки газу можна дистанційно за допомогою онлайн-сервісів 104.ua: особистого кабінету на сайті 104.ua чат-боту "7104ua" у Viber чи Telegram мобільного додатку 104Mobile для Android мобільного додатку 104Mobile Light для iPhone Для споживачів АТ "Сумигаз" розроблено експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично зареєструвати особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього достатньо подзвонити зі смартфона до контакт-центру за номером 067 00-03-104 і повідомити оператору номер особового рахунку, який зазначено у квитанції кожного клієнта. Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього. Закликаємо споживачів сплачувати за послугу доставки газу вчасно. Ці кошти потрібні для забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу до кожного домоволодіння Сумщини.