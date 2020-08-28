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28 серпня 2020, пʼятниця, 15:02 133
Фінанси 2020-08-28T15:09:33+03:00
Українські Новини
Новий керівник одеської митниці може бути невигідний контрабандистам, – експерт

Новий керівник одеської митниці може бути невигідний контрабандистам, – експерт

Петро Стуженко
Контрабанда, Костянтин Бондаренко, Одеська митниця, Денис Пудрик
Денис Пудрик. Фото: Facеbook
Денис Пудрик. Фото: Facеbook

Політолог Костянтин Бондаренко вважає, що новий виконуючий обов’язки керівника Одеської митниці Денис Пудрик може бути невигідний кланам контрабандистів, які давно "працюють в регіоні". Звинувачення у тому що, він був люстрований, а пізніше через суд скасував це рішення, лише підтверджує, що призначення правильне.

Про це повідомило інтернет-видання РБК-Українаа.

"Виявляється, існують ситуації, при яких клани контрабандистів і групи так званих "соросят" (компрадорів, що відстоюють інтереси транснаціональних корпорацій) об‘єднуються. Подібну ситуацію ми спостерігаємо на прикладі призначення Дениса Пудрика виконуючим обов‘язки керівника Одеської митниці", - написав експерт.

Він зазначив, що спершу з різкою критикою на адресу Пудрика виступив Михайло Саакашвілі, який засумнівався у реформаторських здібностях нового керівника Одеської митниці, а також зробив прозорі натяки, які можна трактувати як звинувачення в корупції.

"Одесити говорять, що Пудрик свого часу наступив на хвіст деяким людям, перекривши контрабандні схеми. Саме ці ж люди нібито повернулися до контролю над митницею у той час, коли Михеїл Ніколозович був главою Одеської обласної держадміністрації", - додав Бондаренко.

За його словами, нинішні контрабандисти відрізняються від своїх "колег" часів Едуарда Багрицького, що оспівав представників даної "професії" в поетичній формі.

"Принаймні, відрізняються і обсягами контрабандного товару, і схемами роботи і навіть впливами на засоби масової інформації, громадських активістів, експертів тощо", - зазначив Бондаренко.

Він також наголошив, що головне звинувачення на адресу Пудрика у тому, що він був люстрований, але через суд скасував люстрацію.

"Очевидно, якщо в хід йдуть такі аргументи і якщо проти Пудрика виступають спільним фронтом такі сили - призначення правильне і має бути підтримане. А загалом - гарна ілюстрація до стану справ у сучасній Україні на предмет того, хто контролює ситуацію на місцях і як вибудовуються стосунки між центром і регіонами - в тому числі у кадровій політиці", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше голова виконкому Нацради реформ Михайло Саакашвілі розкритикував призначення на посаду виконуючого обов'язки голови Одеської митниці Дениса Пудрика.

Як відомо, раніше Пудрик працював керівником митних органів в Чернігівській, Бердичівській, Львівській, Луганській та Кримській митницях. Крім того, був заступником і першим заступником також в Донецькій, Маріупольській, Східній, Кіровоградській митницях.

Крім того, очолював Кримську митницю за часів президентства Віктора Януковича, за що підпадав під критерії очищення влади. За це його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці.

У березні 2020 року Пудрик отримав рішення суду про поновлення на посаді.

З 2019 року до нинішнього призначення був в.о. проректора Національної академії фіскальної служби.

Сам Пудрик раніше в інтерв’ю заявляв, що реформи, які були запущені в митній галузі попередньою владою, не були ефективні і працювали на особисті інтереси чиновників, тому новому керівництву доведеться заново проводити зміни, на що буде витрачено багато часу і ресурсів.

Крім того, він переконаний, що українська митниця вимагає оновлення, і реформувати її треба, як патрульну поліцію - набравши молодь і забезпечивши їх усім необхідним.

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