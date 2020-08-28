Ще в 251 мешканця столиці виявили коронавірус. 9 хворих померли, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 28 серпня у 251 мешканця столиці виявили захворювання на коронавірус, а 9 хворих померли.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві за минулу добу збільшилась на 251 людину. І за весь період пандемії у нас найбільша кількість летальних випадків. Померли 9 людей. Всього коронавірус забрав життя 187 киян. На сьогодні в столиці вже 12 719 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", – сказав Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 139 жінок віком від 18 до 92 років та 5 дівчаток від 3 до 16 років. А також 101 чоловік віком від 20 до 80 років та 6 хлопчиків від 1 року до 16. Захворіли і 10 медиків.

До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 95 людей. Всього коронавірус подолали 4 070 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Деснянському районах – по 39, у Дніпровському – 37, у Святошинському районі – 30 випадків", – підкреслив мер Києва.

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