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28 серпня 2020, пʼятниця, 13:09 522
Політика 2020-08-28T13:52:30+03:00
Українські Новини
Зміни до податкового законодавства для грального бізнесу необхідно прийняти невідкладно, - експерти

Зміни до податкового законодавства для грального бізнесу необхідно прийняти невідкладно, - експерти

Анна Рудык
Михайло Коваль
Михайло Коваль

Експерти зазначають, що зміни в податкове законодавство для грального бізнесу необхідно прийняти невідкладно.

Про це вони повідомили під час круглого столу "Які зміни потрібні для запуску грального бізнесу?".

"Без змін в податкове законодавство процес легалізації грального бізнесу не буде завершено. Без нього неможливо вивести з тіні операторів азартних ігор", - сказав Михайло Коваль - Всеукраїнський союз розвитку букмекерства.

Він нагадав, що бізнесу потрібна ліберальна і чітка система оподаткування.

"Весь цивілізований світ відмовився від податку на виграш ... Ухвалення законопроекту 2713-д вкрай важливо", - додав експерт.

За його словами в парламенті була проведена робота з внесення змін до податкового законодавства.

Законопроєкт 2713-д передбачає зменшення податків і виключення податку з гравця. За словами Юрія Гаврилечка - економічного експерта, кандидата наук з державного управління, ліберальне податкове законодавство є важливим фактором для залучення інвестицій.

Юрий ГаврилечкоЮрій Гаврилечко

Антон Кучухідзе - політолог-міжнародник зазначив, що необхідно максимально швидко затвердити зміни до податкового законодавства і розблокувати створення держрегулятора.

"Будь-який інвестор і гравець рахує податки", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес.

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