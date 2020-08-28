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28 серпня 2020, пʼятниця, 13:13 488
Політика 2020-08-28T13:14:44+03:00
Українські Новини
Рішення місцевих рад про заборону азартних ігор є нікчемними, - експерти

Рішення місцевих рад про заборону азартних ігор є нікчемними, - експерти

Валерия Драгомирова
Микола Мельник
Микола Мельник

Експерти заявляють, що рішення місцевих рад про заборону азартних ігор є нікчемними.

Про це вони повідомили під час круглого столу "Які зміни потрібні для запуску грального бізнесу?".

"З точки зору політтехнологій їх вирішення нікчемні. З іншого боку, це тягне на 15 років в'язниці за статтею держзради", - сказав Микола Мельник - глава аналітичної групи "Левіафан".

За його словами, коли місцеві еліти починають боротися за сімейні цінності, то це лише передвиборчі технології. "Нелогічно відмовлятися від інвестицій в регіон", - додав експерт.

При цьому він зазначив, що закон України про легалізацію грального бізнесу діє на всій території України.

Юрій Гаврилечко - економічний експерт, кандидат наук державного управління, зазначив, що з'явилися міфи, що бюджет нічого не отримає від легалізації грального бізнесу та ніхто не вийде з тіні.

"Але ніхто не пояснює причини, чому це не трапиться? Якщо буде безпека і вигода - бізнес вийде з тіні", - зазначив експерт.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес.

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