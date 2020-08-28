Тільки списання боргів за газ дозволить уникнути підвищення тарифів на комунальні послуги, - висновки дослідження

Для того, щоб пройти наступний опалювальний період без зривів, необхідно вирішити проблему газових боргів комунальних підприємств. Проведене Центром Разумкова соціологічне дослідження показало, що 90% українців проти того, щоб борги комунальників за газ погашали за рахунок підвищення тарифів на тепло. В таких умовах єдиним способом фінансового оздоровлення галузі залишається списання безнадійних боргів, вважають експерти.

Соціологічна служба Центру Разумкова підвела підсумки дослідження «Ставлення населення до можливості зриву опалювального сезону і зростання комунальних тарифів», проведеного в серпні 2020 року. Зібрані дані показують, що кожен четвертий опитаний чекає перебоїв тепла в наступаючому опалювальному періоді через накопичені комунальними підприємствами борги за газ і інші енергоносії.

У той же час 90% респондентів проти того, щоб боргові проблеми комунальників були вирішені за рахунок підвищення тарифів на тепло та інші комунальні послуги.

«Єдиний шлях забезпечення стабільності, який буде підтриманий споживачами і дозволить успішно пройти опалювальний період - це фінансове оздоровлення комунальних підприємств шляхом списання безнадійних боргів між учасниками ринку», - сказав провідний експерт з питань енергетики Центру Разумкова Максим Білявський.

Рішенням має стати саме списання боргів за газ між підприємствами і компаніями, а не фактичної заборгованості за газ населення. Дослідження показало, що більше половини споживачів (54,4%) виступали проти списання заборгованості побутових споживачів перед постачальниками комунальних послуг. У той же час майже кожен п'ятий опитаний за врегулювання боргової проблеми шляхом взаємозаліку серед енергокомпаній.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект №3800-1, автори якого пропонують провести взаємозалік боргів за газ серед компаній, учасниць газового ринку для їх фінансового оздоровлення напередодні опалювального періоду 2020-2021.

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