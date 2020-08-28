Звинувачення політиків на адресу екс-глави "Укренерго" Всеволода Ковальчука не підтвердилися - розслідування

Публічні звинувачення в корупції НЕК "Укренерго" та її колишнього керівника Всеволода Ковальчука могли бути політичним замовленням або помстою скривджених підрядників компанії. Про це йдеться в розслідуванні профільного видання про енергетику "Експро" - "Кейс "Укренерго": успішний корпоративний досвід VS політичні звинувачення".

Як стверджує видання, протягом останніх декількох місяців в засобах масової інформації регулярно з'являлися новини про корупційні порушення в Укренерго. Двоє колишніх депутатів від "Самопомочі" Лев Підлісецький і Вікторія Войціцька навіть збирали прес-конференцію, на якій анонсувалося викриття корупційних схем в національному системному операторі, посилаючись на звіт аудиторської компанії KPMG. У той же час, в процесі прес-конференції на пряме запитання журналіста, чи є в звітах KPMG підтвердження корупції, екс-депутати в один голос заявили, що немає і мова йде про потенційний конфлікт інтересів. Нагадаємо, що Лев Підлісецький був звільнений з наглядової ради Укренерго якраз через конфлікт інтересів і підозри в корупції.

Галузеве видання "Expro Electricity" провело власне розслідування закупівель Укренерго і виявило, що ситуація з корупцією в Укренерго прямо протилежна: на протязі декількох останніх років компанія закуповувала дороге високовольтне обладнання та матеріали в півтора-два рази дешевше, ніж інші учасники цього ринку, включаючи такі великі і стратегічні компанії, як Енергоатом, Укргідроенерго, Центренерго, цілий ряд обленерго. У 2018-2019 роках "Укренерго" закуповувало обладнання дешевше ніж "Енергоатом", "Укргідроенерго" і "Центренерго" в 1,4-2,1 рази.

При цьому, як наголошується в розслідуванні, оператор системи передачі ефективно реформував систему закупівель і купував обладнання набагато дешевше, ніж інші учасники енергоринку.

Реформа системи держзакупівель почалася з приходом на посаду глави Всеволода Ковальчука, який до цього був першим заступником директора і відповідав за напрямок міжнародних інвестицій і співпрацю з ЄБРР, Світовим банком, Європейським інвестиційним банком тощо.

За даними видання, в квітні 2018 Ініціатива прозорості інфраструктури CoST (Construction Sector Transparency Initiative) визнала безпрецедентним рівень відкритості інформації про закупівлі НЕК. Компанія надала 93% інформації на запити ініціативи CoST. Таку ж оцінку "Укренерго" отримала від міжнародної організації Transparency International.

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