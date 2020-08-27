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  • Завдання з покращення якості електропостачання не будуть виконані з прийнятими НКРЕКП параметрами RAB-регулювання, – Сергій Чех
27 серпня 2020, четвер, 19:00 130
Економіка 2020-08-27T19:15:02+03:00
Українські Новини
Завдання з покращення якості електропостачання не будуть виконані з прийнятими НКРЕКП параметрами RAB-регулюва

Завдання з покращення якості електропостачання не будуть виконані з прийнятими НКРЕКП параметрами RAB-регулювання, – Сергій Чех

Павло Твердохліб
НКРЕКП, Електроенергія, Міненерго, Сергій Чех, RAB-регулювання
Сергій Чех. Фото: mpe.kmu.gov.ua
Сергій Чех. Фото: mpe.kmu.gov.ua

Завдання, які ми ставимо з введенням стимулюючого регулювання, з методологією прийнятою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), або не будуть виконані, або не будуть виконані вчасно. Оскільки прийнята методологія не дозволить залучати достатній об’єм інвестицій.

Про це заявив радник міністра енергетики, голова експертної ради Міністерства енергетики України Сергій Чех на засіданні НКРЕКП.

26 серпня НКРЕКП прийняла методологію впровадження стимулюючого тарифоутворення на розподіл електроенергії.

Сергій Чех підкреслив, що є пряма залежність між фінансуванням електромереж та якістю електропостачання - недофінансування веде до погіршення якості електричних мереж. За його словами, в 2012 році інвестиції в мережі на 1 км лінії складали 623 доларів, в 2019 році – 229. В 2012 році середній показник SAIDI (індекс середньої тривалості відключень енергопостачання з вини електророзподільної компанії) був на рівні 512 хвилин, а сьогодні – майже 700 хвилин.

Чех заявив, що прийнята методологія не дозволить залучити достатнє фінансування в оновлення мереж.

"Розрахунки показують, що інвестиції в розвиток мереж плануються Регулятором на рівні 400 доларів на 1 км лінії замість потрібних 1 200 доларів, вже зараз дозволяють зробити висновок про те, що ті завдання, які ми ставимо з введенням стимулюючого регулювання за такою методологією, або не будуть виконані, або не будуть виконані вчасно", - заявив Сергій Чех.

На думку експерта, натомість достатнє фінансування покращить умови для приєднання нових споживачів.

"Тобто споживачі матимуть зобов’язання під час приєднання будувати лише нові мережі, а збільшення пропускної спроможності існуючих мереж ліцензіати будуть закладати у власні плани перспективного розвитку. Це сьогодні сприймається споживачами на прикладі стандартних приєднань", - зазначив радник міністра енергетики.

Крім того, достатність інвестицій дозволить реалізувати програму встановлення побутових лічильників. "Лише в цьому випадку ми надамо мільйонам побутових споживачів реальні можливості приєднатися до ринків. Сьогодні це є декларацією", - підкреслив Чех.

Нагадаємо, раніше народний депутат Людмила Буймістер зазначила, що прийняті параметри RAB-тарифу для операторів системи розподілу не дозволять покращити умови приєднання до електромереж, а значить – підвищити позицію України в рейтингу DoingBusiness.

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