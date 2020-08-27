підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Продаж готелю "Дніпро" - сигнал того, що в Україні проходять чесні і прозорі торги, - Денис Шмигаль
27 серпня 2020, четвер, 17:48 314
Економіка 2020-08-27T18:30:02+03:00
Українські Новини
Продаж готелю "Дніпро" - сигнал того, що в Україні проходять чесні і прозорі торги, - Денис Шмигаль

Продаж готелю "Дніпро" - сигнал того, що в Україні проходять чесні і прозорі торги, - Денис Шмигаль

Ольга Фандорина
готель, Готель Дніпро, продаж готелю, Прозорий конкурс
Гостиница Днепр. Фото: dniprohotel.ua
Гостиница Днепр. Фото: dniprohotel.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що недавній аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" є підтвердженням того, що Україна вірна принципам чесних і прозорих торгов.

Як повідомляється на Урядовому порталі, про це він заявив на зустрічі із заступником державного секретаря США Стівеном Біґеном, передає ТСН.

Під час зустрічі глава українського уряду зазначив, що участь американських інвесторів в приватизації українських державних підприємств може допомогти зміцненню двосторонніх відносин країн. "Приватизація неефективних підприємств дасть їм новий поштовх для розвитку, створить робочі місця і позитивно позначиться на економіці. Продаж готелю" Дніпро "став для інвесторів сигналом, що Україна вірна принципам чесних і прозорих торгів. Тому запрошуємо американських інвесторів також приєднатися до аукціонів", - сказав премьер.

У той же час, Біґен сказав, що США підтримують уряд в проведенні реформ, які зміцнюють демократичні і нститут і покращують бізнес-клімат.

Раніше повідомлялося, що в Окружний адміністративний суд Києва подали позов проти продажу готелю "Дніпро" про визнання протиправним і таким, що вимагає скасування наказу Фонду держмайна від 29 липня 2020 року. Йдеться про документ, яким затвердили протокол результатів електронного аукціону з продажу 100% держпакету готелю "Дніпро".

Більше новин про: готель Готель Дніпро продаж готелю Прозорий конкурс

Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль
Загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд
Новини
Завдання з покращення якості електропостачання не будуть виконані з прийнятими НКРЕКП параметрами RAB-регулювання, – Сергій Чех 19:00
Найбільший прапор не пошкоджений. Фото: Facebook Віталій Кличко
Не впав, а перевіряли. Кличко розповів, що трапилося з найбільшим прапором 18:43
В Україні відновили зони карантину: "червону зону" розширили 18:35
Через аварію центр Києва залишився без світла. Знеструмлено фонтани та "Глобус" 18:26
"Київському терористу" призначили психологічну експертизу 18:03
більше новин
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ 12:13
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok