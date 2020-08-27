Продаж готелю "Дніпро" - сигнал того, що в Україні проходять чесні і прозорі торги, - Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що недавній аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" є підтвердженням того, що Україна вірна принципам чесних і прозорих торгов.

Як повідомляється на Урядовому порталі, про це він заявив на зустрічі із заступником державного секретаря США Стівеном Біґеном, передає ТСН.

Під час зустрічі глава українського уряду зазначив, що участь американських інвесторів в приватизації українських державних підприємств може допомогти зміцненню двосторонніх відносин країн. "Приватизація неефективних підприємств дасть їм новий поштовх для розвитку, створить робочі місця і позитивно позначиться на економіці. Продаж готелю" Дніпро "став для інвесторів сигналом, що Україна вірна принципам чесних і прозорих торгів. Тому запрошуємо американських інвесторів також приєднатися до аукціонів", - сказав премьер.

У той же час, Біґен сказав, що США підтримують уряд в проведенні реформ, які зміцнюють демократичні і нститут і покращують бізнес-клімат.

Раніше повідомлялося, що в Окружний адміністративний суд Києва подали позов проти продажу готелю "Дніпро" про визнання протиправним і таким, що вимагає скасування наказу Фонду держмайна від 29 липня 2020 року. Йдеться про документ, яким затвердили протокол результатів електронного аукціону з продажу 100% держпакету готелю "Дніпро".

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