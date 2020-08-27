Нацполіція та Офіс генпрокурора грають на боці рейдерів "Еконії", – Лана Сінічкіна

Компанія "Еконія", що відома дитячим харчуванням "Малятко", намагається протистояти третій спробі рейдерського захоплення, яке за надуманим кримінальною справою кількарічної давнини намагаються реалізувати загарбники за сприяння Національної поліції та Офісу генерального прокурора.

Про це в ході інтерв'ю порталу Информатор заявила адвокат "Еконія" Лана Сінічкіна.

За словами правозахисника, нещодавно на підприємстві пройшли обшуки в рамках кримінальної справи щодо подій 2012 року, яке абсолютно не стосується виробничої діяльності "Еконії". Все було зроблено так, щоб не лише паралізувати роботу підприємства, а й підірвати його імідж в очах контрагентів.

"Розслідуються події 2012 року, до яких компанія не має відношення. Навіщо слідчий відправляла листи контрагентам компанії (роздрібним мережам) з інформацією про наявність якоїсь карної справи? Це відома технологія з дискредитації та створенні проблем в бізнесі. Крім того, заходи, що вжиті під час обшуків, були явно надмірними: в результаті передбачувано не знайшли нічого, що хоч якось стосувалося подій 2012 року, проте тимчасово заблокували роботу підприємства, вилучивши сервера", - поінформувала Сінічкіна.

Адвокат додала, що кримінальна справа повністю побудована на свідченнях, які сфабрикував сам рейдер та його оточення. Однак правоохоронні органи не ставлять під сумнів їх достовірність, вважаючи голослівну інформацію загарбників достатньою для втручання в чужий законний бізнес.

"Так хто завгодно може заявити про вигаданий злочин 10-20-річної давності, і правоохоронці без частки сумнівів побіжать влаштовувати "маски-шоу" на підприємстві, підривати репутацію. Зазвичай, навіть за наявності прямих доказів серйозних злочинів, наші слідчі органи не поспішають якісно їх розслідувати, тягнуть роками. А тут такий порив, такі ресурси кинуті! Для нас очевидно, що кримінальна справа, в рамках якої "кошмарять" "Еконію", побудована на помилкових свідченнях. Мета - тиск на власників через процесуальні дії та загрозу особистій свободі", - переконана адвокат.

Лана Сінічкіна свідчить також, що ще в 2010 році касаційний суд поставив остаточну крапку в господарському спорі та підтвердив майнові права на активи "Еконії" Ірини Варагаш. Однак рейдери, в особі фізичних осіб Титова та Курилова не погодилися з рішенням суду, організувавши вже третю спробу протизаконного захоплення підприємства за допомогою силовиків.

"Перша спроба була в 2010 році. Тоді Титов висував фіктивну мирову угоду, за якою йому нібито належало більше 50% паїв меблевої фабрики. З цим рішенням і групою озброєних осіб він прийшов захоплювати новий побудований завод. Спроба не вдалася, фіктивну мирову угоду скасував суд, а загарбники підприємства (всі окрім Титова) були притягнуті до кримінальної відповідальності. Друга спроба була в 2018 році: з підробленими документами Титов зареєстрував в реєстрі нерухомості об'єкт-клон "Еконія" і намагався здійснити силове захоплення заводу. Спробу припинили, скасувавши незаконну реєстрацію через спеціальну антирейдерську комісію Мін'юсту", - констатувала хронологію подій адвокат "Еконоії".

Лана Сінічкіна поінформувала, що на даний момент, з метою захисту законних прав власності, юристи "Еконії" подали ряд заяв про злочин за фактом тиску і втручання в законну діяльність компанії, офіційно заявили про неправдиві свідчення у справі. Однак крен правоохоронних органів в бік осіб із сумнівною репутацією та ігнорування ознак серйозних злочинів свідчить про наявність особистого інтересу у представників Нацполіціі та Офісу генпрокурора і зловживання повноваженнями на догоду рейдерам.

"Еконія" ще в 2018 році подала кілька заяв про злочин за фактом рейдерства і шахрайства. Але в нашій країні слідчі органи в більшості випадків не зацікавлені виконувати свою роботу якісно - незважаючи на наявність фактів і доказів поліція фактично не проводить розслідування. Більш того, поліція пропустила строки для продовження слідства, це говорить про абсолютну бездіяльність правоохоронних органів щодо захисту справжніх постраждалих", - резюмувала адвокат.

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