Питання Донбасу мають вирішувати українці на референдумі, – Ігор Палиця

Шляхи виходу з кризи у зв’язку з військовими діями на Донбасі має напрацьовувати парламент спільно з експертами. А всі переговори на міжнародному рівні повинні вестися відкрито й лише в інтересах України.

Про це під час Всеукраїнського з’їзду політичної партії "За майбунє" заявив її лідер Ігор Палиця.

"Ми будемо вимагати припинення кулуарного спілкування у Мінську, ми будемо вимагати припинення базування нашої зовнішньої політики на Мінських угодах, будемо вимагати перенесення цього питання в парламент, де буде напрацьовано 4-5 варіантів виходу з кризи і лише на загальноукраїнському референдумі громадяни будуть вирішувати, що робити з Донбасом. Наша зовнішня політика має відстоювати лише інтереси України!" – сказав Ігор Палиця.

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