Закупівлі "Укренерго" в 2018-2019 вдвічі дешевше аналогічних в "Енергоатомі", "Укргідроенерго" та "Центренерго

"Укренерго" купує таке ж обладнання, включаючи вогнегасники, руберойд, доступ в Інтернет і інші поширені товари та послуги, дешевше ніж "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Центренерго" і оператори систем розподілу в 0,4-2,1 рази. Про це йдеться в розслідуванні профільного видання про енергетику "Експро" - "Кейс" Укренерго": успішний корпоративний досвід VS політичні звинувачення"

За даними видання, в квітні 2018р. ініціатива прозорості інфраструктури CoST (Construction Sector Transparency Initiative) визнала безпрецедентним рівень відкритості інформації про закупівлі НЕК. Компанія надала 93% інформації на запити ініціативи CoST. Таку ж оцінку "Укренерго" отримало від міжнародної організації Transparency International.

Найвідомішим кейсом для "Укренерго" стала історія з так званими "трансформаторами Григоришина".

Нагадаємо, після затвердження інвестпрограми, регіональні енергосистеми "Укренерго" оголосили тендери на купівлю трансформаторів. За даними видання "Наші гроші", наприклад, Південно-Західна енергосистема планувала придбати 2 трансформатора за ціною $ 26 тис., в деяких тендерах ціна доходила до $ 35 тис., тоді як ціни на світовому ринку на подібні трансформатори в той час становили $ 10-15 тис.

Однак акцептувати пропозиції ЗТР і виплатити аванс виробнику в розмірі 50% від вартості замовлення завадило рішення Антимонопольного комітету. Крім того, в справу втрутилася СБУ, представники якої заявили, що під час першого тендеру вартість трансформаторів була завищена на 40%. На тлі корупційного скандалу керівник Укренерго Юрій Касіч був звільнений.

2 жовтня 2015 "Укренерго" під головуванням нового керівника - Всеволода Ковальчука оголосило новий тендер на купівлю 22 трансформаторів очікуваною вартістю 2,05 млрд грн. Нова команда змінила вимоги до виробників і провела роботу з багатьма постачальниками обладнання. На новий тендер прийшли іноземні виробники, а саме компанії Siemens, ABB, Daewoo International Corporation і Hyundai, також був і ЗТР. В результаті прозорої та конкурентної закупівлі, вартість покупки трансформаторів знизилася більш ніж в 2 рази - зі стартового значення 2 млрд грн до 928,6 млн грн. Найцікавіше те, що переможцем став той же ЗТР, але на цей раз знизивши ціну до ринкового рівня.

Закупівля трансформаторів Григоришина за ринковими цінами стала першим успішним кейсом для нової команди "Укренерго". Згідно з даними системи державних закупівель Prozorro, якщо порівняти закупівлі аналогічних товарів або послуг НЕК та інших енергетичних компаній, можна побачити, що "Укренерго" купує значно дешевше, ніж інші гравці на ринку. Наприклад, в травні 2017 "Енергоатом" придбав високовольтний ввід BRDLW-800/1000-3 по 7,4 млн грн, а НЕК в серпні 2019 такий же товар, але майже в 2 рази дешевше - за 3,9 млн грн. Крім того, "Укренерго" в грудні 2017 придбало шунтуючий реактор за 24,9 млн грн, а "Енергоатом" у вересні 2019 такий же реактор придбав вдвічі дорожче - за 52 млн грн. Порівнюючи тендери атомної компанії і НЕК, можна знайти різницю в ціні на один і той же товар, що перевищує 2 рази, наприклад, закупівля обмежувача перенапруги 330 кВ, який "Енергоатом" в серпні 2019р придбав за 216,3 тис грн, тоді як НЕК купив такий ж обмежувач у вересні 2017 за 69,8 тис грн.

Також цікавим є порівняння з "Укргідроенерго", яке в один і той же період з "Укренерго" придбало високовольтне трансформаторне введення 330 кВ по 2,8 млн грн, а НЕК - по 1,2 млн грн. Крім того, в жовтні 2018 "Укргідроенерго" купило кабель перетином 14х2,5 мм КВВГенг за 187,5 тис грн, що в 2 рази дорожче такої самої закупівлі "Укренерго" (96,8 тис грн) в серпні 2018. Схожа ситуація мала місце і на тендерах розподільних компаній, наприклад, "Одесаобленерго" в однаковий період з НЕК набуло провід перетином 70 квітня мм МГ по 247,9 тис грн, що в 1,7 рази дорожче закупівлі системним оператором. "Харківобленерго" в серпні 2019 купило міст змінного струму високовольтний автоматизований типу СА7100-3 в 1,7 рази дорожче "Укренерго".

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