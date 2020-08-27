Прокурора Мамедова звинуватили в спробах "зам'яти" справу з хлопчиком-аутистом, - ЗМІ

Кричуща історія Українки Юлії Невгодовської, про яку вона розповіла у відео-зверненні до президента Володимира Зеленського, викликала бурхливу реакцію серед українців, пише NewsOne.

Жінка продовжує свою боротьбу не тільки за свого сина, а й проти системи, яку уособлює заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Саме він-запевняє жінка-гальмує справу і залишає її прохання без жодної уваги.

Нещодавно Юлія знайшла можливість звернутися до заступника Мамедова безпосередньо. Про це вона розповіла на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

"Спасибі всім людям, які відгукнулися на мій крик про допомогу і співчували мені. Багато написали мені особисто, багато запропонували посильну допомогу. Мені передали номер телефону Гюндуза Мамедова, і я вирішила написати йому. На жаль, мої повідомлення залишилися без відповіді...",- повідомила Юлія Невгодовская.

Жінка намагалася переказати прокурору жахливу історію, до якої намагається привернути його увагу. Наводимо текст Юлії повністю:

"Я, Юлія Невгодовська, стала жертвою цинічного злочину, а після-жахливої несправедливості і беззаконня, куратором якого називають вас, Гюндуз Мамедов.

Вам точно відомо, як мій племінник, хлопчик-аутист, був залучений дорослими людьми в страшний злочин-спробу вбивства мене і моєї маленької дитини. Я обґрунтовано підозрюю в тому, що трапилося батька моєї дитини, який незадовго до організації мого вбивства, переоформив за підробленою довіреністю моє майно на своїх подільників.

Для того щоб замести сліди свого злочину, він і намовив мого племінника-аутиста на злочин, знаючи, що ніякої відповідальності такий підліток не понесе. Племінник напав на нас з маленьким сином з ножем, і завдав нам десятки ударів. Ми 100% повинні були померти, але дивом вижили. Але ви і Ваші прокурори наполегливо робите вигляд, що не помічаєте цього причинно – наслідкового зв'язку. Ви намагаєтеся мене посадити у в'язницю, в той час як вбивці шастают на волі. І не просто шастають, а розповідають всім як купили вас і ваших прокурорів за $ 100 тисяч.

Я вимагаю від вас публічної відповіді. Я закликаю вас згадати, що ви-чоловік і що ховатися за стінами Генеральної прокуратури вічно не вийде. Вийдіть і назвіть вбивць, які використовували аутиста в своїх брудних справах. А якщо ви цього зробити не можете – ганебно зірвіть з себе погони і ніколи не називайтеся прокурором, який відповідає за дотримання законів, прав людей і особливо дітей. Я чекаю вашої відповіді!"

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