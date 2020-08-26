Кабмін призначив головою "Укртрансбезпеки" Єгора Прокопчука – правозахисника і топ-менеджера

Кабінет Міністрів України призначив Єгора Прокопчука новим головою Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпеки").

Таке рішення було прийнято сьогодні, 26 серпня, на засіданні Кабміну.

Єгор Прокопчук 1986 року народження, має декілька вищих освіт. Зокрема, в 2007 році він закінчив Національний технічний університет України (КПІ) за спеціальністю "прикладний системний аналіз" і Міжнародний університет фінансів в Києві за спеціальністю "фінанси". У 2008 році Прокопчук закінчив George Brown College (Торонто, Канада) за фахом "міжнародний бізнес", в 2012 та 2013 роках закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за двома спеціальностями: "фінанси" та "правознавство".

Останнім місцем роботи Прокопчука стала посада генерального директора ДПП "Кривбаспромводопостачання", яку він займав з 2016 по 2020 роки.

У 2014 році був начальником управління діловодства та контролю Одеської обласної державної адміністрації, в 2014-2016 роках головою громадської організації "Центр захисту одеситів" і головою наглядової ради ТОВ "ТРК "Нова Одеса".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДПП "Кривбаспромводопостачання" вийшло з затяжної фінансової кризи, скоротивши заборгованість підприємства більш ніж в 2 рази та реструктуризувавши борги. До 2020 року середня зарплата в "Кривбаспромводопостачання" збільшилася з 4 300 гривень до 9 200 гривень. У листопаді 2019 року криворізькі засоби масової інформації повідомляли, що на підприємстві "Кривбаспромводопостачання" з'явився єдиний в Кривому Розі сучасний офіс open space в стилі лофт.

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері безпеки на автотранспорті загального користування, міському електротранспорті, залізничному, морському і річковому (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини