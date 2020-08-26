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  • Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний
26 серпня 2020, середа, 17:47 414
Політика 2020-08-26T19:00:03+03:00
Українські Новини
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний

Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний

Валерия Драгомирова

Команда партії "УДАР" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях. Про це, під час з’їзду партії, який відбувається в Києві, заявив народний депутат України VII та VIII скликань Артур Палатний.

"Сьогодні в цій залі – кращі з кращих. Ті, хто пройшли Революцію Гідності – від перших мітингів до перемоги та повалення антидемократичного режиму. Ті, хто захистили цивілізаційний вибір українського народу. Ті, хто не словами, а діями доводили свою ефективність в парламенті. Ті, хто, можливо, не часто виступав з високих трибун з промовами, але щоденною працею робив все, аби українське "завтра" було кращим та успішнішим. – Аби з країни не хотілося емігрувати, а молодь могла реалізувати себе вдома. Ті, хто одними із перших шукали можливості допомогти і підтримати нашу армію у протистоянні до зубів озброєному агресору", - наголосив Палатний.

За його словами, саме "УДАРівці" першими увійшли до проєвропейської коаліції. І саме це допомогло тоді зберегти Україну, витягнути її з економічної та політичної кризи. Відстоювали європейський шлях розвитку України.

"Врешті-решт, це наш лідер взяв на себе відповідальність за столицю і працює так, щоб кияни могли пишатися новими парками, скверами, тисячами кілометрів відремонтованих доріг і найкращою в Україні муніципальною програмою підтримки медиків та вчителів. Це саме він першим в державі почав реальну, а не декларативну боротьбу з поширенням коронавірусу. Сотні закуплених ШВЛів, залучення іноземних медиків та професорів, оперативне реагування на кожну зміну динаміки, вчасні заходи із попередження стрімкогго розповсюдження вірусу. Сьогодні сміливо можна констатувати – Віталій Кличко показав приклад боротьби з пандемією, приклад захисту громадян та чіткої реакції на будь-які виклики, - підкреслив Палатний. - Саме тому, команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях. Ми знаємо, як діяти на практиці і в кризових ситуаціях, а не проголошувати в гаслах. Ми знаємо, що таке реальна робота. З нами - перевірені лідери громад, ефективні менеджери, волонтери та громадські діячі", - наголосив Артур Палатний.

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