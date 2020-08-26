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26 серпня 2020, середа, 17:15 383
Судова влада 2020-08-26T19:15:02+03:00
Українські Новини
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ

Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Верховный суд Украины. Фото: zib.com.ua
Верховный суд Украины. Фото: zib.com.ua

Банк був ліквідований в 2016 році. Верховний суд визнав це рішення незаконним. ВСУ відмовив касаційній скарзі Нацбанку проти банку Преміум і постановив скасувати рішення регулятора про ліквідацію банку, а також скасувати рішення ФГВФО про початок ліквідаційної процедури, пише "УНІАН". 


Нагадаємо, НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку Преміум 11 лютого 2016 року, аргументувавши своє рішення порушенням фінмоніторингу. У зв'язку з постановою Верховного суду представники банку вимагають відкрити кримінальні справи на причетних до рішення.

"Ми вимагаємо на основі законів України і Конституції України публічного вибачення НБУ перед акціонерами, колективом і вкладниками банку Преміум, відкриття кримінальних справ на керівництво НБУ і правління НБУ, злочинні дії яких спричинили величезні збитки громадян України", - йдеться в заяві представників банку.

Крім цього, банк вимагає грошової компенсації, в якій повинна враховуватися стартова вартість знищеного підприємства, недоотриманий прибуток за 4,5 роки за безкоштовне користування грошима на рахунку банку, що знаходяться в НБУ, і моральну шкоду.

Більш того, представники банку вимагають відновити його ліцензію, яка блокується так званим законом про банки. У зв'язку з цим вони звертаються до президента Володимира Зеленського. Відзначимо, на момент ліквідації банк знаходився на 47 місці рейтингу НБУ з 165 діючих на той момент.

Банк не мав ніякої заборгованості ні перед державою, ні перед центробанком, а також пройшов комплексну перевірку регулятора за період 2012-2015 без зауважень.

Як відомо, Конституційний суд зараз розглядає правомірність закону про банки, яким забороняється їх повернення колишнім власникам.

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