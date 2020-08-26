Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ

Банк був ліквідований в 2016 році. Верховний суд визнав це рішення незаконним. ВСУ відмовив касаційній скарзі Нацбанку проти банку Преміум і постановив скасувати рішення регулятора про ліквідацію банку, а також скасувати рішення ФГВФО про початок ліквідаційної процедури, пише "УНІАН".



Нагадаємо, НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку Преміум 11 лютого 2016 року, аргументувавши своє рішення порушенням фінмоніторингу. У зв'язку з постановою Верховного суду представники банку вимагають відкрити кримінальні справи на причетних до рішення.



"Ми вимагаємо на основі законів України і Конституції України публічного вибачення НБУ перед акціонерами, колективом і вкладниками банку Преміум, відкриття кримінальних справ на керівництво НБУ і правління НБУ, злочинні дії яких спричинили величезні збитки громадян України", - йдеться в заяві представників банку.



Крім цього, банк вимагає грошової компенсації, в якій повинна враховуватися стартова вартість знищеного підприємства, недоотриманий прибуток за 4,5 роки за безкоштовне користування грошима на рахунку банку, що знаходяться в НБУ, і моральну шкоду.



Більш того, представники банку вимагають відновити його ліцензію, яка блокується так званим законом про банки. У зв'язку з цим вони звертаються до президента Володимира Зеленського. Відзначимо, на момент ліквідації банк знаходився на 47 місці рейтингу НБУ з 165 діючих на той момент.



Банк не мав ніякої заборгованості ні перед державою, ні перед центробанком, а також пройшов комплексну перевірку регулятора за період 2012-2015 без зауважень.



Як відомо, Конституційний суд зараз розглядає правомірність закону про банки, яким забороняється їх повернення колишнім власникам.





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